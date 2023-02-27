Жилина, Титова, Федотов, Лазарев, Леонтьева и Горелкин, Чикмарева и Янченков выступят в финале Гран-при России среди юниоров

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Артем Фролов Софья Титова Андрей Кутовой Вероника Жилина Владислав Дикиджи Кирилл Сарновский Елизавета Осокина Арсений Федотов Софья Леонтьева Дарья Садкова Любовь Рубцова Елизавета Куликова Николай Угожаев Екатерина Чикмарева Мария Гордеева Иван Махноносов Федор Зонов Евгений Артющенко Григорий Федоров Александра Шинкаренко Серия Гран-при России Милана Кузьмина Родион Маринский Майя Шегай Фигурное катание

ФФКР опубликовала полные составы участников финала Гран-при России среди юниоров. 

Танцы на льду: София Алексова – Илья Владимиров, Анна Румак – Глеб Гончаров, Анна Коломенская – Артем Фролов, Елизавета Шичина – Гордей Хубулов, Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Василиса Григорьева – Евгений Артющенко, Арина Горшенина – Илья Макаров, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин. 

Девушки: Елизавета Куликова, Елизавета Лабутина, Любовь Рубцова, Дарья Садкова, Дарья Понтелеенко, Мария Гордеева, Виктория Морозова, Алиса Юрова, Вероника Жилина, Лидия Плескачева, Софья Титова, Агата Петрова. 

Пары: Анастасия Егорова – Родион Маринский, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Анна Москвалева – Максим Ложкин, Майя Шегай – Игорь Шамшуров, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Елизавета Романова – Валерий Назаров, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко.

Юноши: Николай Угожаев, Андрей Кутовой, Федор Зонов, Семен Соловьев, Николай Логинов, Арсений Федотов, Кирилл Сарновский, Эдуард Карартынян, Никита Сарновский, Григорий Федоров, Лев Лазарев, Владислав Дикиджи.

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28 комментариев

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oldparakhod
Ну хоть сейчас то, тренер, не обо... не наделает ошибок )
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Jessi
Ответ Бильм@н
Так она же любит и тут и там выступать 🤣
Я думаю если бы была малейшая лазейка выступить вместо МС по КМС, , дерзкая кубанка бы своего не упустила 😂
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Noname No
Надеюсь в этот раз Плющенко не затупит с Вероникой? Такой талант у него в руках, а ведёт по карьере девушку странно
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Бильм@н
Ответ Jessi
Она по взрослым
Так она же любит и тут и там выступать 🤣
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Ольга Воеводина
Ответ Ягун Ягунини
Это да. Правда есть ещё и материальный стимул.
Спасибо за ответ! Да, всё таки это возможность побороться не только за пьедестал, но и за неплохие призовые. Ну и просто Глеб нравится, как катает, жаль...
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Алё? Алёна
А Васильева-Запорожец где?
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Лакс
Егор Гончаров возможно решил дать возможность выиграть младшему брату.
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Ягун Ягунини
Ответ Katerina Sunny
По сути главный старт был ЧР, дополнительно отбираться никуда не надо.
Это да. Правда есть ещё и материальный стимул.
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Лакс
Спортс/Величко исправьте имя партнера Румак на Глеба и уберите из заголовка Гончарова и Щербакову.
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Black&White
Я как всегда, за Вероничку, продолжить уверенные выступления и достойно завершить этот сезон!
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Pennywise
Ответ Toba Door
А где Горбачева
Горбачева по взрослым.
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Katerina Sunny
Ответ Ягун Ягунини
«Глеб Лутфуллин принял решение после обсуждения с тренерами. Сказал: «Плохо – не хочу, хорошо – не успел набрать форму», — Алексей Мишин о снятии Глеба Лутфуллина с финала Гран-при России
По сути главный старт был ЧР, дополнительно отбираться никуда не надо.
+2
0
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ЮИ
Ответ Jessi
⚡️Тренер Худайбердиевой/Базина Денис Самохин: "У нас все в порядке. Участвовать в финале Гран-при не планировали и не будем😀
Сильно
+6
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Ягун Ягунини
Ответ Ольга Воеводина
Всем юниорам отличных прокатов, да победят сильнейшие! Жаль конечно, что Алисы не будет. Выздоравливай и восстанавдивайся как следует, малышка! Читала списки взрослого Гран-при, там нет Лизы и Егора, нет Глеба Лутфуллина... А что с ними, кто знает?
«Глеб Лутфуллин принял решение после обсуждения с тренерами. Сказал: «Плохо – не хочу, хорошо – не успел набрать форму», — Алексей Мишин о снятии Глеба Лутфуллина с финала Гран-при России
+1
0
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Jessi
Ответ Katerina Sunny
В предварительном списке 12-ти Лиза есть.
Да, оказывается это про Худу
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Jessi
Ответ Ольга Воеводина
Нет, ХБ
Аа, ну их тренер сказал , что они и не собирались выступать
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Ольга Воеводина
Ответ Jessi
Глеб типа форму не набрал . Лизы Туктамышевой не будет ????
Нет, ХБ
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Katerina Sunny
Ответ Jessi
Глеб типа форму не набрал . Лизы Туктамышевой не будет ????
В предварительном списке 12-ти Лиза есть.
+1
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Jessi
Ответ Ольга Воеводина
Всем юниорам отличных прокатов, да победят сильнейшие! Жаль конечно, что Алисы не будет. Выздоравливай и восстанавдивайся как следует, малышка! Читала списки взрослого Гран-при, там нет Лизы и Егора, нет Глеба Лутфуллина... А что с ними, кто знает?
Глеб типа форму не набрал . Лизы Туктамышевой не будет ????
+1
-2
-1
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Katerina Sunny
Ответ Toba Door
А где Горбачева
По МС.
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Jessi
Ответ Toba Door
А где Горбачева
Она по взрослым
+2
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Jessi
⚡️Тренер Худайбердиевой/Базина Денис Самохин: "У нас все в порядке. Участвовать в финале Гран-при не планировали и не будем😀
+8
-2
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Airelend
Может все таки не Дарья, а Надежда Понтелеенко???
+2
-2
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Toba Door
Ответ Jessi
Кого мы видим в списке ? Правильно, Гордееву) которая миновала трёх запасных и попала в ФГП) Не дают Плющу спокойной жизни )
А где Горбачева
+1
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Katerina Sunny
Вероничке сделать работу над ошибками и откатать в финале чисто и КП и ПП.
+7
-6
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