Жилина, Титова, Федотов, Лазарев, Леонтьева и Горелкин, Чикмарева и Янченков выступят в финале Гран-при России среди юниоров
ФФКР опубликовала полные составы участников финала Гран-при России среди юниоров.
Танцы на льду: София Алексова – Илья Владимиров, Анна Румак – Глеб Гончаров, Анна Коломенская – Артем Фролов, Елизавета Шичина – Гордей Хубулов, Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Василиса Григорьева – Евгений Артющенко, Арина Горшенина – Илья Макаров, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин.
Девушки: Елизавета Куликова, Елизавета Лабутина, Любовь Рубцова, Дарья Садкова, Дарья Понтелеенко, Мария Гордеева, Виктория Морозова, Алиса Юрова, Вероника Жилина, Лидия Плескачева, Софья Титова, Агата Петрова.
Пары: Анастасия Егорова – Родион Маринский, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Анна Москвалева – Максим Ложкин, Майя Шегай – Игорь Шамшуров, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Елизавета Романова – Валерий Назаров, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко.
Юноши: Николай Угожаев, Андрей Кутовой, Федор Зонов, Семен Соловьев, Николай Логинов, Арсений Федотов, Кирилл Сарновский, Эдуард Карартынян, Никита Сарновский, Григорий Федоров, Лев Лазарев, Владислав Дикиджи.
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