Тарасова о смене названия стадиона имени Исинбаевой: «Я не согласна с таким решением. Она герой России!»

Теги Татьяна Тарасова Елена Исинбаева сборная России жен прыжки с шестом Фигурное катание

Татьяна Тарасова не поддержала переименование стадиона имени Елены Исинбаевой.

Ранее легкоатлетическому объекту в Махачкале вернули прежнее название – «Труд».

«Я не согласна с таким решением. Нам не нужно забывать своих героев. Исинбаева – герой России!

Она успешно выступала за нашу страну, вследствие чего в ее честь был назван стадион. Никто не возражал против этого.

Я не понимаю, почему его надо переименовывать. К чему это все?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом.

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1 комментарий

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Юра Плисецкий
А хочет Исинбаева быть героем России? Вот в чем вопрос. Не хочет - не надо.
Не на деньги Исинбаевой построено. Как местные жители решат, так пусть и будет.
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