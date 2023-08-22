Тарасова о смене названия стадиона имени Исинбаевой: «Я не согласна с таким решением. Она герой России!»
Татьяна Тарасова не поддержала переименование стадиона имени Елены Исинбаевой.
Ранее легкоатлетическому объекту в Махачкале вернули прежнее название – «Труд».
«Я не согласна с таким решением. Нам не нужно забывать своих героев. Исинбаева – герой России!
Она успешно выступала за нашу страну, вследствие чего в ее честь был назван стадион. Никто не возражал против этого.
Я не понимаю, почему его надо переименовывать. К чему это все?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом.
«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре
Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках
Не на деньги Исинбаевой построено. Как местные жители решат, так пусть и будет.