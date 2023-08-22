Тарасова о смене названия стадиона имени Исинбаевой: «Я не согласна с таким решением. Она герой России!»

Татьяна Тарасова не поддержала переименование стадиона имени Елены Исинбаевой.

Ранее легкоатлетическому объекту в Махачкале вернули прежнее название – «Труд».

«Я не согласна с таким решением. Нам не нужно забывать своих героев. Исинбаева – герой России!

Она успешно выступала за нашу страну, вследствие чего в ее честь был назван стадион. Никто не возражал против этого.

Я не понимаю, почему его надо переименовывать. К чему это все?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом.

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