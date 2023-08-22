Уткин о переименовании стадиона имени Исинбаевой: «Это история конъюнктуры, понтов. Теперь ситуация новая, понты развернулись»

Василий Уткин высказался о переименовании стадиона имени Елены Исинбаевой.

Легкоатлетический стадион в Махачкале, носивший имя , был переименован. Ему вернули прежнее название – «Труд». Стадион был переименован в честь двукратной олимпийской чемпионки летом 2017 года.

«Про бывший стадион имени Исинбаевой в Махачкале, который теперь снова стадион «Труд».

Понимаете, ведь это история конъюнктуры, а проще говоря – понтов, с первой и до последней минуты.

Исинбаева имеет отношение к Дагестану исключительно по рождению (папа у нее табасаранец). Родилась и стала спортсменкой она в Волгограде, в Дагестане не соревновалась и не готовилась никогда. Там и негде – переименовав стадион «Труд» в им. Исинбаевой, инициаторы, в частности, подчеркнули, что на арене сектора для просто нет, никогда не было и не появилось вследствие переименования сектора для прыжков с шестом.

То есть действие чисто символическое. С двумя смыслами: добрым – уважение землячке, «Мы с тобой одной крови!», и чисто понтовым: и мы тоже, и мы рядом, провели мероприятие, галочка проставлена.

А теперь ситуация новая, понты развернулись. И снова – «Труд».

Мы говорим о конъюнктуре, это слово не что иное, как международное название понтов; она меняется как ветер. Очень может быть, что немного погодя снова будет плодотворно сделать стадион исинбаевского имени. И снова гипотетические переименователи будут молодцы. И так далее.

Как вы думаете, не больше было б пользы, если бы на этом стадионе, даже без игры в имена, просто появился бы сектор для прыжков с шестом и соответствующая секция?.. Ответ очевиден», – написал блогер и журналист.

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