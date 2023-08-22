Уткин о переименовании стадиона имени Исинбаевой: «Это история конъюнктуры, понтов. Теперь ситуация новая, понты развернулись»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Елена Исинбаева сборная России жен прыжки с шестом Политика Футбол

Василий Уткин высказался о переименовании стадиона имени Елены Исинбаевой.

Легкоатлетический стадион в Махачкале, носивший имя Елены Исинбаевой, был переименован. Ему вернули прежнее название – «Труд». Стадион был переименован в честь двукратной олимпийской чемпионки летом 2017 года.

«Про бывший стадион имени Исинбаевой в Махачкале, который теперь снова стадион «Труд».

Понимаете, ведь это история конъюнктуры, а проще говоря – понтов, с первой и до последней минуты.

Исинбаева имеет отношение к Дагестану исключительно по рождению (папа у нее табасаранец). Родилась и стала спортсменкой она в Волгограде, в Дагестане не соревновалась и не готовилась никогда. Там и негде – переименовав стадион «Труд» в им. Исинбаевой, инициаторы, в частности, подчеркнули, что на арене сектора для просто нет, никогда не было и не появилось вследствие переименования сектора для прыжков с шестом.

То есть действие чисто символическое. С двумя смыслами: добрым – уважение землячке, «Мы с тобой одной крови!», и чисто понтовым: и мы тоже, и мы рядом, провели мероприятие, галочка проставлена.

А теперь ситуация новая, понты развернулись. И снова – «Труд».

Мы говорим о конъюнктуре, это слово не что иное, как международное название понтов; она меняется как ветер. Очень может быть, что немного погодя снова будет плодотворно сделать стадион исинбаевского имени. И снова гипотетические переименователи будут молодцы. И так далее.

Как вы думаете, не больше было б пользы, если бы на этом стадионе, даже без игры в имена, просто появился бы сектор для прыжков с шестом и соответствующая секция?.. Ответ очевиден», – написал блогер и журналист.

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18 комментариев

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ApXuMaHqPuT
Исинбаева на Тенерифе сильно переживает из-за этого переименования😢
+10
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+8
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Ни прибавить, ни убавить.
+6
-3
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Сергей Жарковский
Сомнительно, что Василий ратует за сектор для прыжков на стадионе, или переименование его, скорее всего очередной пиар, не дай бог забудут про Уткина.
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Дурачок
Новость в разделе "Футбол". Кто найдёт внутри новости хоть одну букву "Ф" , получит от меня лучи поддержки.
+4
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Michael Scott
Ответ Pb-SE
А когда мост Кадырова обратно переименуют?
А зачем его переименовывать?

Ахмат Кадыров – это неотъемлемая часть российской истории. Такая же, как Муса Джалиль или Салават Юлаев.
+3
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Ильдар Канеев
Уткина нужно успокоиться
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Чёрный Плащ˙
Я так понимаю на Спортсе Уткин = Футбол
А может и Футбол = Уткин. Что эта новость делает в футбольном разделе.
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MS-13
Ван ден Хугенбанд тоже не имеет никакого отношения к Эйндховену, но бассейн назвали в честь него.
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777free777
Тем временем новость:
"В Казани построят дворец фигурного катания имени Алины Загитовой".
ЗЫ. Сейчас домохозяйки налетят и объяснят, что это не понты, а "другое"))))))))))))
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Vamosalaplaya
Ответ ApXuMaHqPuT
Исинбаева на Тенерифе сильно переживает из-за этого переименования😢
Приезжать отдыхать на Тенерифе - здорово. Начинать постоянно жить на чужбине в зрелом возрасте, думаю тот еще стресс и переживания.
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saskha
Ответ Hong Kil
Рядом селяне целые города переименовывают, а потом обратно и ничего. А тут стадион! Мог ли Васька пройти мимо такого вкусного "кейса", мог ли спортсру удержаться, что бы это не напечатать?....Ответ очевиден
Да, Ответ вполне очевиден - стадион и Исинбаева имеют отношение к спорту, а какие-то загадочные селяне с городами - нет.
И не совсем понятно почему спортс.ру должен проходить мимо "вкусных кейсов". Пожелание "не могли бы вы быть поскучнее" выглядит свежо и необычно.
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Ник Гре
Ответ Дурачок
Новость в разделе "Футбол". Кто найдёт внутри новости хоть одну букву "Ф" , получит от меня лучи поддержки.
Тег РПЛ стоит... Достаточно.
😂
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Pol Belov
Ответ MS-13
Ван ден Хугенбанд тоже не имеет никакого отношения к Эйндховену, но бассейн назвали в честь него.
прикалываешься? он выступал под эгидой ПСВ и живет в Эйндховене...
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