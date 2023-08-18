Анастасия Марасанова: «Недовольна прокатом, могло быть намного лучше. Удовольствие я не получила»

Анастасия Марасанова осталась недовольна выступлением на контрольных прокатах.

«До проката волнения не было. Во время проката оно присутствовало, потому что я первый раз здесь, атмосфера такая.

Прокатом я не сильно довольна. Могло быть намного лучше. Удовольствие, наверное, я не получила. Могла бы получить, если бы чисто прокатала.

Мои ожидания от этого сезона – катать стабильно, чисто, на каждых стартах показывать новые элементы. Удивлять своим катанием и своими эмоциями», – сказала Марасанова в репортаже Первого канала.

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