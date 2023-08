У Двоеглазовой – «Ла-Ла Лэнд», у Базылюк – «Отверженные», у Жилиной – Майкл Джексон, у Приневой – «Игра Престолов»: музыка к новым произвольным программам у юниорок

Российские юниорки представили музыку к новым произвольным программам.

– Марко Белтрами «Running Away», «Twilight of the Empire», «Mathilde’s Theme» (из фильма « »)

– Justin Hurwitz «Epilogue», Эмма Стоун «Audition (The Fools Who Dream)» (из фильма «Ла-Ла Лэнд»)

– Севара Назархан «Там нет меня»

– Людвиг ван Бетховен «Лунная соната» (Wall Of Noise)

Анастасия Марасанова – INNA «Si, Mama», «La Vida»

Таисия Коробицина – Исаак Шварц «Концертино» (из фильма «Мелодии белой ночи»)

– Imany «If You Go Away»

Агата Петрова – Thieves «Arrival of the Birds»

– Florence and the Machine «Jenny of Oldstones», Рамин Джавади « Light of the Seven» (из сериала «Игра престолов»)

Елизавета Лабутина – Фил Торнтон «Eagle Dream»

– «Prologue (Look Down) / At the End of the Day», «I Dreamed A Dream» (из мюзикла «Отверженные»)

– Майкл Джексон «Earth Song», «In the Closet», «Dangerous», «Smooth Criminal»

Виктория Морозова – ‎Trio Siciliano «Oblivion», «Escualo»

Светлана Соколовская – о работе со звездами, переходе Трусовой и семье. Смотрите эпизод сериала «Один на один» бесплатно по промокоду SPORTS