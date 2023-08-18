Агата Петрова: «Очень волновалась на прокатах. Хочу катать каждую программу чисто и стабильно, добить четверной тулуп»

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Агата Петрова Фигурное катание

Агата Петрова рассказала, что сильно волновалась на контрольных прокатах.

Фигуристка сегодня выступила с произвольной программой под композицию Thieves – Arrival of the Birds. 

«Волновалась. Было волнительно, обычно не сильно волнуюсь, а сейчас – очень. 

Понравилось то, что я вошла в образ и начала катать первую половину прямо в образе очень хорошо. Это было очень кайфово. 

(Хочу) катать каждую программу всегда чисто, стабильно, все делать. И добить четверной тулуп, чтобы его показать на старте», – сказала Петрова в репортаже Первого канала.

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2 комментария

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Pennywise
Ща бы о 4Т мечтать, когда программа без каскадов 3-3…
Может Агате начать с малого?
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Алеся Ткаченко
Агате надо меньше нервничать.Но то что она не джампер уже понятно.
+1
0
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