МОК о словах Сотниковой про допинг-пробу 2014 года: «Мы разъяснили ситуацию Корейскому олимпийскому комитету. В то время не было никакого дела о допинге»

МОК разъяснил Олимпийскому комитету Южной Кореи ситуацию с Аделиной Сотниковой.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что в 2014-м допинг-проба российской фигуристки была отрицательной. В том году Сотникова выиграла золото на Олимпиаде в Сочи, второе место заняла кореянка Ю-На Ким.

«МОК разъяснил ситуацию Корейскому спортивному и олимпийскому комитету. В то время не было никакого дела о допинге, поэтому МОК не может давать комментариев», – цитирует ТАСС ответ пресс-службы МОК.

В Южной Корее призывали МОК провести расследование в отношении Сотниковой. Поводом стали слова фигуристки, опубликованные в июле 2023 года: «Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо».

Позднее Сотникова объяснила, что ее слова были неверно интерпретированы.

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?