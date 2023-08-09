МОК о словах Сотниковой про допинг-пробу 2014 года: «Мы разъяснили ситуацию Корейскому олимпийскому комитету. В то время не было никакого дела о допинге»

Теги Ю-На Ким Сочи-2014 сборная России допинг МОК Олимпийская сборная России Аделина Сотникова женское катание НОК Южной Кореи Фигурное катание

МОК разъяснил Олимпийскому комитету Южной Кореи ситуацию с Аделиной Сотниковой.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что в 2014-м допинг-проба российской фигуристки была отрицательной. В том году Сотникова выиграла золото на Олимпиаде в Сочи, второе место заняла кореянка Ю-На Ким.

«МОК разъяснил ситуацию Корейскому спортивному и олимпийскому комитету. В то время не было никакого дела о допинге, поэтому МОК не может давать комментариев», – цитирует ТАСС ответ пресс-службы МОК.

В Южной Корее призывали МОК провести расследование в отношении Сотниковой. Поводом стали слова фигуристки, опубликованные в июле 2023 года: «Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо».

Позднее Сотникова объяснила, что ее слова были неверно интерпретированы.

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?

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8 комментариев

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NAVI BUCHET
Сказочная...
Люблю наших спортсменов, когда они молча делают своё дело
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rtr_return
А всего-то нужно мозги включать, когда что-то говоришь.
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Princess23
Ответ rtr_return
А всего-то нужно мозги включать, когда что-то говоришь.
так это когда есть что включать
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Ann P
Надеюсь, что теперь Корея успокоиться
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закрыт по беспределу
Коротко и ясно
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Savardus
Сначала прочтал "MDK о словах...."
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Биатлонная зима
Сколько можно возвращаться назад, надо идти вперед и только вперед
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