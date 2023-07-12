Тарасова о словах Сотниковой про допинг: «Ситуация сложная, но Аделина – чистая девочка. Видимо, она как-то неосторожно высказалась»

Татьяна Тарасова назвала неосторожными слова Аделины Сотниковой о допинге.

Фигуристка рассказала о проблеме с допинг-пробой в интервью на ютуб-канале Tatarka FM. Позднее видео с Сотниковой исчезло с канала.

«Ситуация сложная, но Аделина – чистая девочка. Видимо, она как-то неосторожно высказалась.

Я не знаю, как может развиваться ситуация дальше. Но она чистая олимпийская чемпионка, замечательный человек, прекрасная женщина и мать», – сказала Тарасова.

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?

Аделина Сотникова: «Ни в 2014 году, ни сейчас у международной системы допинг-контроля не было ко мне вопросов. Сенсация не состоялась, извините»