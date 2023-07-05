Сотникова рассказала о положительной допинг-пробе 2014 года: «Меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и все было хорошо»

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России Аделина Сотникова женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Аделина Сотникова рассказала о своей положительной допинг-пробе 2014 года.

Об этом олимпийская чемпионка Сочи-2014 высказалась, отвечая на вопросы о допинг-деле другой российской фигуристки Камилы Валиевой.

– Мне кажется, все прекрасно видели, в каком она была состоянии, особенно когда ее уже допустили и она вышла на короткую программу. Ну, 15-летний ребенок, который вышел на Олимпиаду… У нее все шансы взять еще одно золото, а тут с каждых сторон: тут СМИ, тут сообщения какие-то, комментарии. Понятное дело, что она, наверное, не читала это все, но тем не менее это психологически очень тяжело.

– Как ты думаешь: она ходила в капюшоне, пряталась, на нее нападали журналисты – это специально было сделано?

– Не знаю, все возможно.

– Был ли это еще один способ подавить россиян?

– Может быть, потому что... Даже вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо. А тут другая история.

Мне было ужасно, я была в подавленном состоянии. А представляете: ребенок, который выступил, уже взял золото (в командном турнире – Sports.ru), и ей нужно только выйти еще раз и еще раз взять золото (индивидуальное – Sports.ru), допустим... Понятное дело, у нас еще две девочки, которые выступали, и там все это было непредсказуемо, кто же возьмет.

Но из-за того, что вот эта вся история произошла, я не знаю, как она (Валиева) просто нашла в себе силы выйти, – сказала Сотникова в интервью на ютуб-канале Tatarka FM.

Победа Сотниковой в Сочи-2014 – главная загадка женской фигурки. Вокруг много подозрений: объятия с нашей судьей и зашифрованные оценки

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7 комментариев

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Девушка Безимени
ну вторую бы открыли и усе
+10
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Veronika spuria
Не знаю, кто посоветовал Сотниковой сделать запрос на вскрытие второй пробы, но это было правильным решением. Или она была в себе уверена.
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Мэй Касахара
Ох зря подняли эту тему… в Сочи у нас и без того целая допинговая история 🙄
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Ответ Блинчик
Валиева поначалу часто валила - её нашпиговали допингом. Сотникова тоже всю карьеру всё валила, и только в Сочи не обвалялась, после чего на её пробирке были обнаружены царапины, говорящие о том, что её нашпиговали допингом. А вообще, ФК - просто это настолько ужасная клоака, марающая по уши всех, кто имеет к ней хоть минимальное отношение, что даже Маклашка испугался туда лезть. А то влезешь, а потом куча уважаемых людей лишится должностей и рассядется по тюрьмам.
Трусова тоже всегда валила, а на ОИ почти чисто выступила, тоже нашпиговали по такой логике?
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Евгения Гринева
Ого, впервые узнаю об этом факте, как им удалось так тихо все решить 🤔 Но пробу б вскрывать - это огромный риск, даже если на 100% уверен, что ничего не принимал
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