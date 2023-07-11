Аделина Сотникова: «Ни в 2014 году, ни сейчас у международной системы допинг-контроля не было ко мне вопросов. Сенсация не состоялась, извините»

Теги Сочи-2014 сборная России допинг Аделина Сотникова женское катание Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объяснила свои слова про допинг-тест 2014 года.

Фигуристка рассказала о проблеме с допинг-пробой в интервью на ютуб-канале Tatarka FM. Позднее видео с Сотниковой исчезло с канала. 

«Уважаемые болельщики, представители СМИ!

Всю последнюю неделю мне, моей команде, людям из моего окружения поступает огромное количество звонков и сообщений с целью получения комментариев о внезапно раздутой ситуации в СМИ. И, конечно, все ждут от меня официальных комментариев.

Я понимаю, что подобный инфоповод всегда будет цитироваться и набирать большое количество просмотров. Но СМИ уже приписали мне, что я призналась в употреблении запрещенных препаратов. Ребята, ну вы что, нельзя же так.

Начнем с цитаты. «Даже вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд. Но потом меня оправдали...»

Фраза «у тебя нашли допинг». После этой фразы есть множество действительных вариантов. От подтвержденной грязной пробы до ошибки забора и испорченной пробирки, нарушения допинг-офицером протокола забора, транспортировки и хранения проб.

Когда у спортсмена проблемы с пробой и ему об этом сообщают, то в голове мечется одна мысль (особенно у того, кто не принимал запрещенные препараты) – откуда, какой допинг нашли? И паника – «ааа, у меня допинг???!!!»

Этот блок остается надолго. И когда мы об этом рассказываем, причем вскользь, то так и говорим – «мне сказали, что у меня нашли допинг». Да, сказали. Но оказалось, проблема с пробиркой, царапины...

Искаженная в любом виде информация дает повод иностранным СМИ обсуждать российских спортсменов. Зачем вы это перевернули и сами раздуваете?

Ни тогда, ни сейчас у международной системы допинг-контроля не было ко мне вопросов. Так что сенсация не состоялась, извините.

И напоследок: никто не отнимет у меня главное! Сочи-2014, минуты на пьедестале, гимн России, глаза болельщиков и невероятное чувство – чувство,что я достойно выступила за свою страну!» – написала Сотникова в соцсети. 

В 2017 году Международный олимпийский комитет закрыл дело в отношении Сотниковой о возможном нарушении антидопинговых правил на ОИ-2014. Поводом для разбирательств стала информация о царапинах на пробирке с допинг-пробой фигуристки.

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?

МОК о словах Сотниковой про допинг-пробу 2014 года: «В то время не было никакого допингового дела»

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79 комментариев

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Kareglazaya
Сама затупила, а теперь удивляется.
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Флер де Лис
Тон неправильный выбрала Аделина. Сама ляпнула, долго молчала после ляпа, а виноваты другие, оказывается. Правда, неумная.
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kate_ko
интересно, Аделина уже перевела этот пост на корейский?
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SALMON
Такая клуша… Лучше бы следила за тем, что журналистам говорит
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Vatokatya
Видимо, согласовывали на этот раз текст всей федрой, а то молчание затянулось 🤭
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chespo
Неделю сочиняли оправдания в духе - ”я этого не говорила, а если говорила, то не то имела ввиду”. Думать надо, что говоришь, за язык никто не тянул, зачем же самой подливать масла в огонь.
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Leonid73
Не умеешь формулировать мысли - не берись! Тем более по деликатным и щекотливым темам. Повела себя, как-будто лузер-незнайка.
+14
0
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Dr. J 24
Ответ Epicman
мда, что там в голове у нее.
ничего, пустота
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Epicman
мда, что там в голове у нее.
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Аленка_76
Лучше бы Аделина молчала
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Виктор Войнов
Иногда лучше жевать, чем говорить
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Рус Киссенжер
теперь от сотниковой комментариев уже никто не ждёт. комментарии нужны от WADA.
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Garik_new
"Моя команда". Какая сейчас у Аделины команда? Команда вздохов "Бывали времена и минуты"?
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Евгений - 79
Прелесть какая умная (сарказм)
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MikhaL
Мозгов бы немножко добавить к своим поступкам…
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Brokkoli
Она так и не поняла что ляпнула. Сенсация впереди
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bona ulo
Не могу с серьезным лицом читать Аделину, всегда на смех пробивает. Девушке противопоказано давать интервью, от греха подальше. И в целом рассуждать на серьезные темы.
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asusp527
Текст явно не её, она так выражаться не умеет...
Замять не получится, корейцы против.
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dimonivanov
Отдельно удивляет тон, в котором этот опус написан. Что ещё за наезд? На кого? На болельщиков? А что, по мнению Сотниковой, ее незаслуженно обвиняют в том, что не следовало говорить лишнее?
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Allbee
Аделина просто.... Ну в общем мягко говоря незаостренная в своих мыслительных способностях
Прям очень мягко говоря
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Додик Аксель
Недостаёт любимой фразы в таких случаях -- вырвали из контекста...
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Алеся Ткаченко
Сенсация еще как состоялась,особенно корейцы рады.Адель действительно скорее всего ляпнула не то что есть на самом деле,вот только кому это теперь интересно
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Лия Романова
может сначала грамотно и четко свои мысли выражать через рот надо, тогда и СМИ не будут цепляться к твоим же цитатам. Тем более в нынешней обстановке.
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Роман Волков
Сама дала повод для болтовни на долгие годы вперёд.
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LemonAndSugar
"сенсация не состоялась" - заявила Аделина, и взмахом [гадалкиной] руки отменила все последствия своей трепухни
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