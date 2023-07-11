Аделина Сотникова: «Ни в 2014 году, ни сейчас у международной системы допинг-контроля не было ко мне вопросов. Сенсация не состоялась, извините»

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объяснила свои слова про допинг-тест 2014 года.

Фигуристка рассказала о проблеме с допинг-пробой в интервью на ютуб-канале Tatarka FM. Позднее видео с Сотниковой исчезло с канала.

«Уважаемые болельщики, представители СМИ!

Всю последнюю неделю мне, моей команде, людям из моего окружения поступает огромное количество звонков и сообщений с целью получения комментариев о внезапно раздутой ситуации в СМИ. И, конечно, все ждут от меня официальных комментариев.

Я понимаю, что подобный инфоповод всегда будет цитироваться и набирать большое количество просмотров. Но СМИ уже приписали мне, что я призналась в употреблении запрещенных препаратов. Ребята, ну вы что, нельзя же так.

Начнем с цитаты. «Даже вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд. Но потом меня оправдали...»

Фраза «у тебя нашли допинг». После этой фразы есть множество действительных вариантов. От подтвержденной грязной пробы до ошибки забора и испорченной пробирки, нарушения допинг-офицером протокола забора, транспортировки и хранения проб.

Когда у спортсмена проблемы с пробой и ему об этом сообщают, то в голове мечется одна мысль (особенно у того, кто не принимал запрещенные препараты) – откуда, какой допинг нашли? И паника – «ааа, у меня допинг???!!!»

Этот блок остается надолго. И когда мы об этом рассказываем, причем вскользь, то так и говорим – «мне сказали, что у меня нашли допинг». Да, сказали. Но оказалось, проблема с пробиркой, царапины...

Искаженная в любом виде информация дает повод иностранным СМИ обсуждать российских спортсменов. Зачем вы это перевернули и сами раздуваете?

Ни тогда, ни сейчас у международной системы допинг-контроля не было ко мне вопросов. Так что сенсация не состоялась, извините.

И напоследок: никто не отнимет у меня главное! Сочи-2014, минуты на пьедестале, гимн России, глаза болельщиков и невероятное чувство – чувство,что я достойно выступила за свою страну!» – написала Сотникова в соцсети.

В 2017 году Международный олимпийский комитет закрыл дело в отношении Сотниковой о возможном нарушении антидопинговых правил на ОИ-2014. Поводом для разбирательств стала информация о царапинах на пробирке с допинг-пробой фигуристки.

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?

МОК о словах Сотниковой про допинг-пробу 2014 года: «В то время не было никакого допингового дела»