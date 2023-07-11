Южная Корея попросит МОК провести расследование после слов Сотниковой, что у нее «нашли допинг»

Теги Сочи-2014 сборная России допинг МОК Аделина Сотникова женское катание НОК Южной Кореи Фигурное катание

Южная Корея попросит МОК расследовать слова Аделины Сотниковой о положительной допинг-пробе.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.

На Играх-2014 в Сочи россиянка победила южнокорейскую фигуристку Ю-На Ким.

«Корейское антидопинговое агентство собирает соответствующие данные и информацию. После того, как мы соберем необходимую нам информацию, мы попросим МОК разобраться в деле Сотниковой.

Она сказала, что ее проба «А» дала положительный результат, а проба «Б» была отрицательной. Это чрезвычайно редкий случай, который нуждается в повторном расследовании.

Поскольку технология тестирования на допинг с годами усовершенствовалась, мы думаем, что они могут найти что-то, что не смогли найти в прошлом», – сказал представитель НОК Южной Кореи.

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?

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64 комментария

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kate_ko
давайте же от души поздравим Аделиночку! это дело похлеще гадалки будет. тебе самой упало в руки олимпийское золото, при этом ты ничего толкового не выиграла ни до ни после, так сиди, радуйся жизни, не выделывайся. но нет, ворона каркнула во все воронье горло! еще и сборной в очередной раз удружила, well done, Адель!
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Katerina Sunny
Доболталась Сотникова.
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Ягун Ягунини
"У короткого ума длинный язык". Старинная русская пословица...
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Melnikov1968
Вот кто человека за язык тянул? Вроде все успокоилась, а теперь опять все по новой. Сейчас ещё американцы подтянутся. Давно говорил, что Сотникова умом не блещет, вот и доказательство.
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Sky Smoker
Аделина, конечно, сказочный персонаж... 🤦‍♀️
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Syndycate
Мда, договорилась Аделина... 😂
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Самая цитируемая и вообще недура
Соглашусь с корейцами-это была очень странная победа Сотниковой. Непонятная от слова совсем.
Но тупанула она сейчас капитально, на фоне всего происходящего привлекать внимание к себе таким способом?! Ну ок, сейчас медальку заберут, будет умнее. Или нет...
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asusp527
Ну и дурища...
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Viktoria dek
Спасибо, Аделина 🤦‍♀️ Очень подходящее время ты выбрала для откровенностей..
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Whiskey cat
Хотела хайпануть- получилось, правда и медаль сейчас будет под вопросом.
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Лека-Лека
Доигралась Аделина. Нагадила от души и себе (не жалко) и другим.
Вот же бог ума не дал.
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anyen
🤦‍♀️ Язык мой - враг мой.
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Алеся Ткаченко
Доболталась Аделина.Если у нее отберут медаль,то почетное первое место главной дкры ФК от Сотсковой к ней перейдет.
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Lana74
Доболталась
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lanfqk
Блин, ну зачем Аделина это сказала? Да еще и так сформулировала. Естественно, многие услышали то, что хотели услышать, решили, что проба А была положительна, хотя в действительности на ней были царапины. Как так можно саму себя подставить? Под русскими спортсменами (а под ее золотом в особенности) и так земля горит, а Адель еще и дрова подбрасывает.
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Григорий Иванченко
истории, о которых невозможно молчать
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sasha0872
вот зачем сказала? взрослая женщина, а мозгов... Только стали эту Олимпиаду забывать, и вот опять
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Gemma157
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"Язык мой-враг мой")
Сотникова доболталась. Титул она и так выиграла спорно и на тоненького, так еще и это теперь..
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Anatiana
Вот дура редкая
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Виктор Войнов
Надо справку от психиатра ей срочно делать. Будут ссылаться на невменоз))
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Alexander Lyakhov
- Где вы так научились стрелять, Штирлиц? - спросил Мюллер.
- В ДОСААФ, Мюллер, в ДОСААФ, - сказал Штирлиц, а сам подумал, не взболтнул ли он лишнего.
+5
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justbored
Ответ Сáмсон Самсонов
Вы думаете что в Сочи из России были чистые спортсмены?
Мне совершенно определённо неинтересно, что думаете вы, это точно.
+6
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Александр Шульгин
Так Сотниковой и надо, хорошо бы ее и золота лишили может поумнела бы, но не лишат к сожалению
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elene.elene
Чего и следовало ожидать...
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tanya_1111
Думаю медаль у нее никто не отнимет, но шуму она конечно наделала много, при чем этот шум сейчас совсем ни к чему с учетом дела ТШТ.
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