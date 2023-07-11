Южная Корея попросит МОК провести расследование после слов Сотниковой, что у нее «нашли допинг»

Южная Корея попросит МОК расследовать слова Аделины Сотниковой о положительной допинг-пробе.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.

На Играх-2014 в Сочи россиянка победила южнокорейскую фигуристку Ю-На Ким.

«Корейское антидопинговое агентство собирает соответствующие данные и информацию. После того, как мы соберем необходимую нам информацию, мы попросим разобраться в деле Сотниковой.

Она сказала, что ее проба «А» дала положительный результат, а проба «Б» была отрицательной. Это чрезвычайно редкий случай, который нуждается в повторном расследовании.

Поскольку технология тестирования на допинг с годами усовершенствовалась, мы думаем, что они могут найти что-то, что не смогли найти в прошлом», – сказал представитель НОК Южной Кореи.

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?