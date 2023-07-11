Южная Корея попросит МОК провести расследование после слов Сотниковой, что у нее «нашли допинг»
Южная Корея попросит МОК расследовать слова Аделины Сотниковой о положительной допинг-пробе.
«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.
На Играх-2014 в Сочи россиянка победила южнокорейскую фигуристку Ю-На Ким.
«Корейское антидопинговое агентство собирает соответствующие данные и информацию. После того, как мы соберем необходимую нам информацию, мы попросим МОК разобраться в деле Сотниковой.
Она сказала, что ее проба «А» дала положительный результат, а проба «Б» была отрицательной. Это чрезвычайно редкий случай, который нуждается в повторном расследовании.
Поскольку технология тестирования на допинг с годами усовершенствовалась, мы думаем, что они могут найти что-то, что не смогли найти в прошлом», – сказал представитель НОК Южной Кореи.
Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?
Но тупанула она сейчас капитально, на фоне всего происходящего привлекать внимание к себе таким способом?! Ну ок, сейчас медальку заберут, будет умнее. Или нет...
Вот же бог ума не дал.
Сотникова доболталась. Титул она и так выиграла спорно и на тоненького, так еще и это теперь..
- В ДОСААФ, Мюллер, в ДОСААФ, - сказал Штирлиц, а сам подумал, не взболтнул ли он лишнего.