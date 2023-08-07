Свищев о словах Смолкина про компенсацию за смену гражданства: «Свои деньги все легко считают. А деньги государства забывают посчитать»

Свищев прокомментировал слова Смолкина о компенсации за смену спортивного гражданства.

«Думаю, что те, кто всерьез рассматривает такие законы, либо не имеют детей, занимающихся профессиональным спортом в России, либо им очень легко достаются большие деньги и они не имеют представления, сколько каждый родитель должен вложить собственных средств в спорт ребенка, прежде чем тот войдет в состав сборной и государство начнет затрачивать на него деньги», – сказал Глеб Смолкин в ответ на вопрос о возможном принятии закона о выплате компенсаций за смену спортивного гражданства.

«Свои деньги все легко считают. А деньги государства забывают посчитать. Я не уверен, что этот закон будет принят, мы с коллегами сейчас общаемся. Вопрос в том, сколько государство тратит денег. Это тоже надо считать.

Это деньги налогоплательщиков. Стоит отметить, что не у всех дети ходят в спортивные школы. У налогоплательщиков возникают вопросы, почему они должны были финансировать Глеба Смолкина, который уехал за границу и будет выступать за сборную Грузии», – отметил депутат Дмитрий Свищев.

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