Свищев о словах Смолкина про компенсацию за смену гражданства: «Свои деньги все легко считают. А деньги государства забывают посчитать»

Теги танцы на льду Государственная дума Дмитрий Свищев переходы сборная Грузии Глеб Смолкин Фигурное катание

Свищев прокомментировал слова Смолкина о компенсации за смену спортивного гражданства.

«Думаю, что те, кто всерьез рассматривает такие законы, либо не имеют детей, занимающихся профессиональным спортом в России, либо им очень легко достаются большие деньги и они не имеют представления, сколько каждый родитель должен вложить собственных средств в спорт ребенка, прежде чем тот войдет в состав сборной и государство начнет затрачивать на него деньги», – сказал Глеб Смолкин в ответ на вопрос о возможном принятии закона о выплате компенсаций за смену спортивного гражданства.

«Свои деньги все легко считают. А деньги государства забывают посчитать. Я не уверен, что этот закон будет принят, мы с коллегами сейчас общаемся. Вопрос в том, сколько государство тратит денег. Это тоже надо считать.

Это деньги налогоплательщиков. Стоит отметить, что не у всех дети ходят в спортивные школы. У налогоплательщиков возникают вопросы, почему они должны были финансировать Глеба Смолкина, который уехал за границу и будет выступать за сборную Грузии», – отметил депутат Дмитрий Свищев.

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9 комментариев

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У государства нет своих денег, это деньги налогоплательщиков. Тогда действительно посчитайте сколько денег заплатили родители, чтобы довести ребенка до уровня сборной, и им компенсируйте затраты
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А почему-то про переход Самоделкиной Свищев сказал - это её дело..
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Мы бы и ваши посчитали, господин Свищев. Так ведь вы не дадите. А что, Смолкина и других спортсменов с юного возраста растила Федерация? Кто до сборной дорастил, не родители?
Глеб с Дианой уехали за границу и тренировались за свои деньги несколько лет. Не было от Свищева переживаний, всё устраивало. А здесь принялся считать. Если бы эта пара тренировалась все это время в России - другое дело, но они в Америке пятый год живут и тренируются. Так что подсчеты лучше вести с парами, которые всю жизнь тренируются здесь.
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Без государственных денег , не думаю что в стране вообще был бы спорт. В СССР был мощный спорт, полностью государственный.
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Так сейчас они не члены сборной РФ, налогоплательщики их и не финансируют.
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А родители Смолина не налогоплательщики что ли?
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Ещё бы было всё прозрачно, на что именно тратит государство.
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