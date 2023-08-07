Диана Дэвис: «О переходе в США или Израиль речи не шло. У меня грузинские корни, я росла в грузинской семье, поэтому выбор был очевиден»

Теги сборная России танцы на льду ФФКР сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали подробности своего перехода в сборную Грузии.

– Думаю, для вас не секрет, как ваш переход в Грузию обсуждался в России. То в федерации говорили, что никакого перехода не будет, это бред и что денег не потратили. 

Потом оказалось, что переход произошел сверхбыстро – 22 мая пришел запрос от Грузии, 25 мая уже одобрен. Да и деньги компенсировали. Вы можете рассказать свое видение всей ситуации, как все происходило? Потому что ощущение, что «без меня меня женили».

Дэвис: На момент подготовки к прокатам мы не думали о переходе. Слухи про США и Израиль были просто выдуманы.

– То есть вариант с Израилем вы не искали, как писали?

Дэвис: Мы никуда не просились, соответственно, нам никто не отказывал в переходе. В декабре в интервью мы сказали, что не исключаем возможности смены гражданства, но ни о США, ни об Израиле речи не шло.

Все это раздувалось журналистами и не имело никакого подтверждения под собой. Я уже однажды была откреплена за Грузию в 2016 году, когда каталась в одиночном, и уже тогда думала, что если менять страну, то это должна быть Грузия.

У меня грузинские корни, и я росла в грузинской семье, поэтому выбор для меня был очевиден.

– Понимаю, что вы не отвечаете за других фигуристов, но что скажете в целом по поводу ухода российских фигуристов за рубеж? Процедура ведь довольно непрозрачная, разве нет?

Дарио Чиризано вот не отпустили, да и в вашем случае пресс-атташе ФФКР Ольга Ермолина говорила о двухлетнем карантине с момента запроса другой федерации, что, правда, не очень соответствует правилам ISU.

Смолкин: В случае с нами все было осуществлено согласно правилам ISU. Если спортсмен выступает внутри страны в течение сезона, федерация имеет право наложить собственный карантин, опять же ссылаясь на траты по ходу сезона.

Мы внутри страны выступить не смогли, на международной арене год был тоже пропущен, поэтому релиз был получен.

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58 комментариев

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Ответ Oleandra
до ОИ они хотели выступать за Россию.. выбор встал уже после ОИ.
Они и после ОИ кормили обещаниями почти весь сезон.
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А чего до ОИ не ушли раз так хотелось?
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Ну вот Смолкин вновь обманывает общественность , перед каждым стартом в прошлом сезоне Обещали прилетать на соревнования , оказалось преднамеренно обманывали и готовились к переходу за Грузию выступать , таким образом карантин проходили . Хитро.
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Ответ Navian
А что ж Тутберидзе в Грузии не осела? Там бы и клепала своих тутберят. Ну или на крайняк в штатах. Там не упиралась ни куда, а грузины деньги не дают.
Какое счастье, что она "клепает своих тутберят", как Вы выражаетесь, именно в России. Приносит медали стране, двигает вперед фигурное катание.
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да-да, охотно верим😄То "мы остаемся спортсменами сборной России, ждем кп", потом такой финт ушами
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Наконец-то комментарий от первого лица
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Ответ Ермек Жолдаспаев
А Смолкин тоже грузин?Или его мнение не учитывается.
муж грузинки автоматически становится потомственным грузином))))
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И сказала она это по-грузински.
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Ответ Залина Малина
Грузино-армянской. А вообще-то в русской грузино-армянской, по словам Тутберидзе
там еще где-то папа-"американец" пробегал
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Задним числом хорошо опровержения делать.До этого было лишь"ой какие интересные новости про нас"
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да конечно, не смогли они выступить внутри страны... Не захотели!
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Ответ Татьяна Вересова
Наконец-то комментарий от первого лица
Да, и вроде бы всё довольно адекватно. Ребятам конечно не позавидуешь, с таким нездоровым вниманием к их паре со всех сторон. Будь они обычный парой, без таких родителей, спокойно бы тренировались и выступали где хотели и как хотели, не вызывая жарких споров...))) только вряд ли попали бы на ОИ и на подиумы ГП))))
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Ответ Navian
А что ж Тутберидзе в Грузии не осела? Там бы и клепала своих тутберят. Ну или на крайняк в штатах. Там не упиралась ни куда, а грузины деньги не дают.
Вся грузинская сборная по фк тренируется в России и теперь уже других странах. Да, Грузия деньги не дает 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️
Вы совесть поимейте. Тренер подняла женское фк на новый уровень, до которого всей стране ползти и ползти и начала это делать еще не имея поддержки федерации. Три олимпиады подряд привозит призеров. А вы изволите быть недовольными?
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А Смолкин тоже грузин?Или его мнение не учитывается.
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Только Грузия. И еврей Смолкин промолчал
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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А что ж Тутберидзе в Грузии не осела? Там бы и клепала своих тутберят. Ну или на крайняк в штатах. Там не упиралась ни куда, а грузины деньги не дают.
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Ответ Владислава Крюкова
Сейчас обманываете вы. Они ничего такого не заявляли перед каждым стартом. Это не они обещали прилететь, а другие говорили, что они наверное приедут. Первый коммент от ДС был в конце ноября «Ждать ли нас на чемпионате России? К сожалению, нет», – сказал Смолкин.
Ну, как же из интервью Смолкина, что они ждут КП и останутся выступать за Россию.А на самом деле будучи членами сборной устроили себе год карантина втихую и быстренько оформили себе переход за Грузию.
А по сути обязаны ещё этот год отбыть в карантине . Так как не отказались от стартов в прошлом году , а снимались с них. И здесь их блат сработал . Хитро задумано и реализовано.
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Грузино-армянской. А вообще-то в русской грузино-армянской, по словам Тутберидзе
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А чего бы сразу за Грузию не кататься?
Или же почему не выступать за такой красивый Лас-Вегас?
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У меня грузинские корни, и я росла в грузинской семье" --- А документик в виде паспорта у вас имеется? --- На сайте всегда писали, что у Дэвис американское гражданство по рождению, но никогда не упоминали про грузинский паспорт.
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Это уже как бы говорит, как о человеке
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Удачи вам, ребята.
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Ответ Лиля Симонова
«Мы никуда не просились, соответственно, нам никто не отказывал в переходе.» Здесь так много писалось о том, что и туда бились, и туда просились… 😂 Дейв Лиз, ваш выход и ваши доказательства против слов самих спортсменов! А то притих там.
И спортсмены, и президент Федерации подтвердил, ну куда им до Лиза, он врать не может
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Этап принятия перехода пары околоспортивной общественностью хотелось бы ускорить. Нравится это кому-либо или нет, в этом сезоне ДС представляют сборную Грузии.
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Ответ Oleandra
думали, что события могут повернуть в другую сторону.. например, разрешат нашим спортсменам международку.
Конечно, они об этом и в интервью сказали, что хотели бы выступать на международной арене.
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