Гуменник о победе в Омске: «Я доволен, прогресс налицо. Расту не по дням, а по часам»
Фигурист Петр Гуменник доволен своим прогрессом на этапе Гран-при России в Омске.
Гуменник выиграл турнир с преимуществом в 47 баллов над Евгением Семененко, занявшего второе место.
– Конечно, я доволен, прогресс налицо. Расту не по дням, а по часам, получается.
– Как ты умудрился за два дня набрать такую форму после этапа в Москве?
– Ну вот есть, видимо, такие секреты. Вероника Анатольевна (Дайнеко) ушла, она бы, может, рассказала. Но я сам удивляюсь.
– Какой у тебя сейчас план? Я понимаю, что каждый раз один и тот же вопрос. Но я очень давно не видела таких оценок. Отдых или нет?
– Нет. Со следующей недели буду усиленно тренироваться. Буду продолжать работать над техникой, чтобы прыжки были стабильнее. Чуть-чуть, может быть, программу не буду катать на этой неделе, а потом уже к чемпионату России буду готовиться. Надо будет там постараться еще лучше выступить.
– Рассчитывал на такие баллы?
– Я сегодня после тренировки вспомнил совет вчерашний Николая Юрьевича (Морошкина) про чистый прокат. И подумал, что с чистым прокатом за 200 смогу набрать.
– Ну так, чисто из интереса решил пять квадов бахнуть.
– Да, интересно ведь.
– Ты когда ехал на последний каскад, для тебя это как было? Что ты чувствовал?
– Если взять исторически статистику, то, наверное, это самый мой подлый элемент, который чаще всего может не получиться. Сейчас в моей программе это единственный тройной, поэтому я часто не могу его скоординировать. Поэтому заходил с интересом, думал: что же будет? Смогу чисто откатать или какая-то будет подлянка от лутца?
– Выходил сегодня спокойно или нервяк и адреналин тебе помог?
– Сегодня катал самым последним, поэтому... Вообще, я не думал, что буду переживать, но когда там под трибунами ходил, прошло уже полчаса, пять спортсменов выступили – начало уже сердце колотиться, но это меня только завело.
– То есть тебе легче на адреналине?
– Ну, главное – знать подход, что делать в каждом случае. Если ты спокойный, то нужно постараться себя взбодрить, попытаться как-то себя ввести в адреналиновое состояние. А если переживаешь, то, наоборот, успокоиться, подышать.
– Фанаты спрашивали с трибун – откуда шляпа-то взялась?
– Сам уже не помню, как она материализовалась. На лед вышел без шляпы, со льда уже выхожу, смотрю – шляпа на мне.
– Где ты их хранишь? Уже второй сезон болельщики тебе кидают эти шляпы.
– У меня уже вся семья ходит в цилиндрах. И когда я приезжаю домой, меня там встречают.
– Помнишь мысли, когда ты встал в финальную позу? Что ты себе сказал?
– Я че-то подумал... Нам перед шестиминуткой сказали: торопимся чуть-чуть, трансляция опаздывает. Поэтому долго не кланяйтесь, поскорее идите сюда. А я так запыхался, подумал: а если я там еще немного проедусь, то это не страшно будет? Вот я об этом думал.
– Впереди чемпионат России – у тебя серебро есть, бронза. Замахнешься, может, уже на золото наконец? С таким-то катанием.
– Да, я собираю все места. У меня уже есть второе, третье, четвертое, пятое. Даже десятое. Так что осталось для этой коллекции первое собрать, – сказал Гуменник в эфире Первого канала.