Гуменник прыгнул пять квадов в произвольной программе на этапе Гран-при России в Омске

Петр Гуменник исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе.

Фигурист Петр Гуменник сделал пять квадов в произвольной программе на этапе Гран-при России в Омске.

Гуменник прыгнул четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, секвенцию четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель (недокрут на сальхове и втором акселе), тройной аксель (недокрут в четверть), каскад из тройного лутца и тройного риттбергера (недокрут на лутце).

Также он исполнил все вращения на четвертый уровень, а дорожку шагов – на третий.

Гуменник одержал победу с 311,12 баллами по сумме двух программ. За произвольную программу он получил 206,06 балла (116,65 за технику).