Свищев об идее брать компенсацию за переход спортсменов: «Эта инициатива возникла, когда наши известные фигуристы покинули Россию и стали выступать за Грузию»

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Дмитрий Свищев Центр спортивной подготовки сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин деньги Фигурное катание

Дмитрий Свищев объяснил идею брать с атлетов компенсацию в случае перехода в другие страны.

«Эта инициатива возникла у нашего комитета после того, как наши известные фигуристы покинули Россию и стали выступать за Грузию (Диана Дэвис и Глеб Смолкин – Sports.ru).

Произошла компенсация в сторону ФФКР или не произошла, мы с вами только можем догадываться. У коллег резонно возникают вопросы. У нас есть государство, которое готовит спортсменов многие годы. На это потрачены огромные деньги, силы, ноу-хау, наработки еще с Советского Союза. Спортсмены уехали и готовыми чемпионами будут выступать и представлять Грузию на крупнейших спортивных соревнованиях.

Мы не будем здесь обсуждать их гражданскую позицию, но мы говорим о материальной составляющей этого дела. Что такое члены национальной команды? Это не просто высокие титулы, высокое звание, высокая ответственность – это еще и колоссальные деньги на каждого спортсмена. Тратятся деньги на его экипировку, медицинское сопровождение, на его сборы, соревнования, зарплату.

Это только прямые деньги. А еще огромное количество людей, которые работают на то, чтобы спортсмен находился в высокой степени подготовки. Здесь тренеры, массажисты, технический персонал. Огромное количество представителей Министерства спорта и его региональных подразделений, клубы, команды. Огромное количество людей, которые так или иначе задействованы в подготовке спортсмена.

Все это упирается в деньги. К сожалению, как это было отмечено в докладе министра спорта неделю назад, финансирование снижается, но ответственность с Министерства спорта никто не снимает. Мы должны экономить деньги, искать альтернативные источники привлечения финансирования, в том числе от продажи пива на стадионах и от рекламы.

В обычное время я отношусь к смене спортивного гражданства спокойно. Некоторые меняют спортивное гражданство на российское. Виктор Ан, Вик Уайлд и другие спортсмены, которые завоевывали олимпийские медали и медали чемпионатов мира. Очень достойно выступали, помогали нашим спортсменам подтянуться.

Сейчас ситуация сложная в финансовом и политическом плане, именно поэтому такая инициатива обсуждается. Я лично разговаривал с президентами федераций. Некоторые не понимают, как относиться к этой инициативе. Некоторые поддерживают. Мы обсуждали с главой ЦСП эту инициативу. Там серьезно отнеслись к ней и разбирают, насколько ее возможно применить в данной ситуации.

Что касается размера компенсации – это вопрос к ЦСП. Никто не знает лучше них, сколько стоит и сколько тратится на спортсменов. Я думаю, что это очень большие деньги и конечно несправедливо, когда эти деньги могли бы тратиться на молодых спортсменов. А мы тратим на спортсмена в национальной команде, который уезжает в другую страну. Проработать этот вопрос можно и нужно перед тем, как принять заключительное решение», – сказал Свищев.

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6 комментариев

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СИ
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Депутат Свищев ты затронул сложную неоднозначную тему.
Ты знаешь сколько денег тратят родители чтобы вывести своих чадо в люди? Это будет учитываться при требовании компенсации?
С пивом на стадионах все проще - наливай и пей а дальше хоть трава не расти.
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Альфира Смирнова
Дебет с Кредитом никак не сведут и не знают ,что делать ,но Свищев сказал : "Проработать этот вопрос можно и нужно перед тем, как принять заключительное решение".
Ну-да... после такой проработки получится закон,который будут дорабатывать ,менять на злобу дня и отменять...
>>>>
Знаний у вас НЕ хватает--- для начала проработайте этот вопрос!
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