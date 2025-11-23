Татьяна Тарасова: «Если Гуменник так откатает на Олимпиаде в Милане, он будет в призах»

Тарасова оценила медальные шансы Гуменника на Олимпиаде-2026.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что фигурист Петр Гуменник может выиграть медаль на Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Сегодня Гуменник выиграл этап Гран-при России в Омске, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе и набрав 311,12 балла в сумме.

«Очень счастлива и рада за Петю! Он набирает. Дай бог, чтобы он сохранил эту форму и еще набирал. До Олимпийских игр еще много времени. Поздравляю его, всю тренерскую команду, Веронику Дайнеко. Полностью согласна с Лешей Ягудиным. Если Петя так откатает в Милане, он будет в призах», – сказала Тарасова.

В сентябре Гуменник выиграл олимпийский отборочный турнире в Пекине в нейтральном статусе.