Лутфуллин о Гран-при в Омске: «Офигенная» рабочая подготовка, потому что я на льду третий день, болел неделю. Но нужны очки для ЧР, хоть какие‑то решил зацепить»

Глеб Лутфуллин рассказал о болезни перед Гран-при России в Омске.

Фигурист Глеб Лутфуллин рассказал о болезни перед этапом Гран‑при России в Омске.

Лутфуллин занял 8-е место на турнире.

– «Офигенная» рабочая подготовка, потому что я на льду третий день, болел неделю. Первая тренировка была здесь.

– Не было мыслей сняться?

– Были, конечно, каждый день. Но нужны очки для чемпионата России, хоть какие‑то решил зацепить. И тот же опыт кататься после болезни.

– Болезнь – травма или простыл?

– Простыл, температура, лежал, вообще не вставал в принципе. К сожалению, подошел не в очень хорошей форме. Хотя после этапа Гран‑при в Казани откатался до пятницы, все эти дни не было ни одного падения с четверных. И потом в субботу [заболел].

– Как сейчас самочувствие и как будете восстанавливаться?

– Температуры нет, насморк только и слабость в ногах, потому что не катался чуть меньше недели. От этого ножки подзабыли, как прыгать, поэтому с трудом. После этапа первые дня три полечусь, отдохну, приведу в порядок голову, потому что не падал с прыжков чуть больше года, и тут за один старт сразу несколько падений, это, конечно, сильный удар.

– Санкт‑Петербург примет чемпионат России. Давит ли это или нет?

– Нет, не давит. В последнее время почему‑то спокойно начал подходить к стартам, нет какого‑то волнения, как в том году. Возможно, это и мешает, надо вспомнить, как это было, что такое волнение. На старт выхожу и не переживаю, может, потому что уже настолько все привычно. И к городам привыкаешь, и к ребятам, с которыми соревнуешься. Поэтому нет такого стресса.

– Каскад: четверной сальхов – двойной аксель – тройной риттбергер не часто встретишь у фигуристов. Тренировали его, планировали?

– Это импровизация. Хотя бы этим решил удивить. Чем богаты, – ответил Лутфуллин.

Источник: «Матч ТВ»
