Дикиджи после Гран-при в Омске: «Никаких эмоций нет, умиротворение и пустота. Думаю, этот старт меня замотивирует работать сильней»

Дикиджи: этап Гран-при в Омске замотивирует меня работать сильней.

Фигурист Владислав Дикиджи оценил итоги этапа Гран-при России в Омске, где он занял третье место.

Дикиджи набрал 257,22 балла в сумме. Победил Петр Гуменник (311,12), вторым стал Евгений Семененко (263,48).

– Никаких эмоций нет, не знаю. Умиротворение и пустота. По поводу короткой: как мы выяснили, нельзя прыгать флип на длинный борт, арена немного поменьше, может, выбило. И флип выбил меня конкретно, я очень нервничал, тяжело.

По произвольной тяжеловато тоже было, слава богу, лутц получился, подотпустил. Конечно, тяжело было, может, часовой пояс повлиял. «Бабочка» на сальхове – не понимаю, как… Может, с моральной точки зрения давило и повлияло на физическую составляющую.

Встречают тут невероятно, да и везде. Нервы почему‑то присутствовали, не знаю почему, честно. Может, все накопилось. Нервничал, в этот раз накрыло.

– Как бы вы оценили уровень конкуренции здесь?

– Думаю, этот старт меня замотивирует работать сильней. У нас все ребята сильные, все могут занимать высокие места. Надо бороться с самим собой, делать все на максимум, – сказал Дикиджи.