Смолкин о компенсации за переход в Грузию: «Вернули зарплату, суммы за страховки, экипировку. Теперь мы ничего и никому не должны»
Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали о денежной компенсации за переход из России в Грузию.
В июне этого года Федерация фигурного катания России одобрила переход танцевального дуэта в сборную Грузии. Позже стало известно, что представители дуэта компенсировали затраты на их подготовку.
Смолкин: Деньги на наше проживание, тренировки, командировки за рубежом действительно не выделялись. Это был наш выбор – тренироваться в другой стране.
Мы вернули зарплату, которую нам установили после Олимпиады, суммы за страховки, экипировку, которые на нас были потрачены за 2022-2023 годы. Теперь мы точно ничего и никому не должны.
– Что думаете об идее компенсаций за смену гражданства спортсменом? Потому что сейчас в России думают принять об этом закон.
Смолкин: Думаю, что те, кто всерьез рассматривает такие законы, либо не имеют детей, занимающихся профессиональным спортом в России, либо им очень легко достаются большие деньги и они не имеют представления, сколько каждый родитель должен вложить собственных средств в спорт ребенка, прежде чем тот войдет в состав сборной и государство начнет затрачивать на него деньги.
– Можете назвать сумму компенсации? Порядок цифр?
Дэвис: Конечно, нет. Возместили все, что нам предъявили.
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Её духовные рабы,
Вы извратили отчий опыт
И предков предали гробы.
По прихоти дурной холопы,
Прислужники чужих затей,
Вы быдлом сделались Европы,
Вы полюбили свист плетей.
Вы предавали Русь стократно,
Чужому — вверившись — уму.
Вас Русь прощала, но обратно
Тянули шею вы к ярму.
Вам Родины милей — чужбина.
И суждено вам потому
Знать волю.. . только господина
И вечно кланяться ему.