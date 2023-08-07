Смолкин о компенсации за переход в Грузию: «Вернули зарплату, суммы за страховки, экипировку. Теперь мы ничего и никому не должны»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали о денежной компенсации за переход из России в Грузию.

В июне этого года Федерация фигурного катания России одобрила переход танцевального дуэта в сборную Грузии. Позже стало известно, что представители дуэта компенсировали затраты на их подготовку.

Смолкин: Деньги на наше проживание, тренировки, командировки за рубежом действительно не выделялись. Это был наш выбор – тренироваться в другой стране.

Мы вернули зарплату, которую нам установили после Олимпиады, суммы за страховки, экипировку, которые на нас были потрачены за 2022-2023 годы. Теперь мы точно ничего и никому не должны.

– Что думаете об идее компенсаций за смену гражданства спортсменом? Потому что сейчас в России думают принять об этом закон.

Смолкин: Думаю, что те, кто всерьез рассматривает такие законы, либо не имеют детей, занимающихся профессиональным спортом в России, либо им очень легко достаются большие деньги и они не имеют представления, сколько каждый родитель должен вложить собственных средств в спорт ребенка, прежде чем тот войдет в состав сборной и государство начнет затрачивать на него деньги.

– Можете назвать сумму компенсации? Порядок цифр?

Дэвис: Конечно, нет. Возместили все, что нам предъявили.

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