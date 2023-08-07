Смолкин о компенсации за переход в Грузию: «Вернули зарплату, суммы за страховки, экипировку. Теперь мы ничего и никому не должны»

Теги сборная России танцы на льду сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин деньги Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали о денежной компенсации за переход из России в Грузию.

В июне этого года Федерация фигурного катания России одобрила переход танцевального дуэта в сборную Грузии. Позже стало известно, что представители дуэта компенсировали затраты на их подготовку. 

Смолкин: Деньги на наше проживание, тренировки, командировки за рубежом действительно не выделялись. Это был наш выбор – тренироваться в другой стране.

Мы вернули зарплату, которую нам установили после Олимпиады, суммы за страховки, экипировку, которые на нас были потрачены за 2022-2023 годы. Теперь мы точно ничего и никому не должны.

– Что думаете об идее компенсаций за смену гражданства спортсменом? Потому что сейчас в России думают принять об этом закон.

Смолкин: Думаю, что те, кто всерьез рассматривает такие законы, либо не имеют детей, занимающихся профессиональным спортом в России, либо им очень легко достаются большие деньги и они не имеют представления, сколько каждый родитель должен вложить собственных средств в спорт ребенка, прежде чем тот войдет в состав сборной и государство начнет затрачивать на него деньги.

– Можете назвать сумму компенсации? Порядок цифр?

Дэвис: Конечно, нет. Возместили все, что нам предъявили.

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97 комментариев

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"Теперь мы точно ничего и никому не должны." - только поездку на ОИ другой паре.
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Ответ бацко нановша
Теперь мы точно ничего и никому не должны. Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ. (с)
Лакеи вечные Европы,
Её духовные рабы,
Вы извратили отчий опыт
И предков предали гробы.

По прихоти дурной холопы,
Прислужники чужих затей,
Вы быдлом сделались Европы,
Вы полюбили свист плетей.

Вы предавали Русь стократно,
Чужому — вверившись — уму.
Вас Русь прощала, но обратно
Тянули шею вы к ярму.

Вам Родины милей — чужбина.
И суждено вам потому
Знать волю.. . только господина
И вечно кланяться ему.
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Ответ tanya_1111
"Теперь мы точно ничего и никому не должны." - только поездку на ОИ другой паре.
Уж написали бы какой?) Если отбросить весь хейт, неужели они не были третьей пары страны в тот сезон?))
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То есть так любому можно и Соне тоже?
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Я вообще не понимаю как они вернули эти деньги? Закона еще нет, суммы не обозначены. Как федерация провела эти деньги? Как пожертвование. Что они этим хотели показать непонятно.
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Ответ Lapo Elkann
Чье ? интересно очень.
Худайбердиева/Базин и Загорски/Гурейро были с отличными программами в тот сезон. Неважно, какое место они бы заняли на ОИ. Также неважно, как и какое заняли в итоге ДС. Как минимум эти две пары имели больше прав на поездку.
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Интересно, с Чубайса, что-нибудь потребовали?
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Ответ Yaroslove
Уж написали бы какой?) Если отбросить весь хейт, неужели они не были третьей пары страны в тот сезон?))
Конечнл, были, но хейтерам факты не помеха.
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С гонором парень, то да, мы блатные, то мы ничего и никому не должны) То, что деньги так быстро вернули, хотя нет никаких предписаний, означает громко хлопнуть дверью)
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Ответ арап Петра Великого
Интересно, с Чубайса, что-нибудь потребовали?
Ну, что вы! Чубайс наш благодетель он никому ничего не должен, то ли дело Дэвис-Смолкины, самые главные расхитители бюджета
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Ответ tanya_1111
Я вообще не понимаю как они вернули эти деньги? Закона еще нет, суммы не обозначены. Как федерация провела эти деньги? Как пожертвование. Что они этим хотели показать непонятно.
Мне кажется, что они просто договорились заявить о возврате средств, чтобы всем рты позакрывать
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Ответ ВИван
С гонором парень, то да, мы блатные, то мы ничего и никому не должны) То, что деньги так быстро вернули, хотя нет никаких предписаний, означает громко хлопнуть дверью)
Что вам опять не так? Не вернули бы - плохо. Вернули - опять плохо, громко хлопнули дверью. 😂
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Неприятно, от всех их слов, от всех их высказываний. Ни одного слова благодарности от них нет. Они наверное, реально думают ,что Этери их подготовку всегда из своего кармана оплачивала. Поэтому и думают, что могут ходить туда-сюда. Никому ничего не должны.
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Чиризане почему такой вариант не предложили? Ах да, там же миллиарды выделялись, как говорили в фидре. А Дэвисы вернули три пары поношенных труселей, скакалку, и некую зарплату, которая с их слов не покрывает даже билеты. Все честно, никакого блата нет. Этери снова в белом пальте. А Самоделкина и Чиризано дома посидят. Они даже не чьи-то родственники из федерации. Нечего.
+23
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Договор на возврат денег в студию. А так это все бла-бла-бла.
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Ответ Ostinato
Год не выступает нигде - и пожалуйста
то что Дэвисы не выступали внутри России, это исключительно их желание. В команде они числились.
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Ответ Waiway
С возвратом зарплаты, конечно, смешно. Ещё надо ввести, чтобы при уходе на пенсию все граждане возвращали полученную ЗП за весь свой трудовой стаж. С - справедливость
Если эти все весь свой трудовой стаж находились на территории США, а получали зарплату за счёт бюджета РФ, не исполняя свои обязанности - вай нот?)
+7
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+5
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Ответ Алина Бель
вот как раз про таких как вы он и сказал - кто ни сам, ни дети никогда профессионально спортом не занимались. и вообще не понимают, о чем речь(
Что значит не понимают? Все дети всех родителей чем-то занимаются. И, как правило, платят за занятия. И что?
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Ответ Залина Малина
Худайбердиева/Базин и Загорски/Гурейро были с отличными программами в тот сезон. Неважно, какое место они бы заняли на ОИ. Также неважно, как и какое заняли в итоге ДС. Как минимум эти две пары имели больше прав на поездку.
Особенно Загорски, которую выносили со льда после произвольного танца.
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Ответ Сáмсон Самсонов
Комментарий удален модератором
"Пальто" при чем тут? Они вернули все за последний год. Oна их не тренировала, процент с выступлeний тоже не имела. Ей что, возвращать то, что она сама за них платила?
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Ответ tanya_1111
"Теперь мы точно ничего и никому не должны." - только поездку на ОИ другой паре.
Уточните, какой?) И пойдем по кругу. Эта байка тёрта-перетёрта. Достойно катались по сезону и достойно выступили на Олимпиаде. Падающая во всех программах прошедшего сезона Лиза не даст соврать.
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Ответ Антон
А з/п почему? Это заработанные, а не выделенные деньги.
Правильно и сделали, а то их до конца дней носом в нее тыкать будут.
+8
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Ответ Алина Бель
а то, что основные затраты на достижение успеха несут родители много-много лет. Плюс они же еще и налоги платят в бюджет - их которого государство потом тратится на сборников. Так что не надо тут палку перегибать с возвратами. -
Я и спрашиваю: ЗАЧЕМ они тратятся? Могут ведь и не тратится, или их кто-то заставляет? Речь вообще не об их тратах, а о затратах на них государства - которое, кстати, тоже могло бы на них не тратиться, а если делает это, то явно не для того, чтобы дивиденды от их вложений получали другие страны. Или казахи, например, тоже платят налоги в российский бюджет? С какой стати они должны бесплатно получать в своё пользование подготовленную на русские налоги фигуристку высокого уровня?
+5
-2
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Ответ Harry Garry
Комментарий удален модератором
А ХА ХА. Это ты про свою Украину!? Согласен. Более 10.000.000 уже убежало. А ХА ХА
+6
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Ответ Anna Stefan
Что значит не понимают? Все дети всех родителей чем-то занимаются. И, как правило, платят за занятия. И что?
а то, что основные затраты на достижение успеха несут родители много-много лет. Плюс они же еще и налоги платят в бюджет - их которого государство потом тратится на сборников. Так что не надо тут палку перегибать с возвратами. -
+6
-4
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