Евгений Семененко: «Не ожидал, что смогу с таким сильным составом на этапах Гран-при взять два серебра»

Семененко: я не ожидал, что смогу взять два серебра на этапах Гран-при России.

Фигурист Евгений Семененко высказался о втором месте на этапе Гран-при России в Омске.

Победу одержал Петр Гуменник с преимуществом в 47 баллов. Ранее Семененко также стал серебряным призером на этапе в Москве.

«Отдал все силы. Рад, что закончились эти две недели. Очень много оставил сил. Я всегда делаю все на максимум, вне зависимости от турнира. Больше радости, чем грусти, сейчас устал, хочу отдохнуть.

Не ожидал, что смогу с таким сильным составом на этапах взять два серебра. Рад, что удалось откатать два этапа без бабочек и без падений», – сказал Семененко.