Тутберидзе о выступлении Дэвис и Смолкина в США: «Не смотрела, потому что там трансляции нет. Поэтому и комментировать ничего не буду»

Теги сборная России танцы на льду Этери Тутберидзе Lake Placid Ice Dance International Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Этери Тутберидзе объяснила, почему не смотрела дебют дочери Дианы Дэвис за сборную Грузии.

Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Сегодня они заняли второе место на Lake Placid Ice Dance International в США с результатом 74,35 балла – это их первый турнир после перехода из сборной России в Грузию.

«Не смотрела выступление, потому что там трансляции нет. Поэтому и комментировать ничего не буду», – заявила заслуженный тренер России.

Дэвис и Смолкин идут вторыми после ритм-танца на Lake Placid Ice Dance International, лидируют Уна и Гэйдж Браун

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Agura
Теперь , по традиции, должен быть звонок папе Глеба😁
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eclair77
Да-да, все, кто хотел, уже несколько часов как посмотрели, а Этери Георгиевна не нашла ))) Да-да, верю!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Люди тут посмотрели, а мамуля нет?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bolelschiza
лукавит
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lana74
Да ладно, папа Глеба вообще не в курсе, что они выступали
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Мама может видео проката на инстаграм странице дочери посмотреть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий