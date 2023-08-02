Тутберидзе о выступлении Дэвис и Смолкина в США: «Не смотрела, потому что там трансляции нет. Поэтому и комментировать ничего не буду»

Этери Тутберидзе объяснила, почему не смотрела дебют дочери Дианы Дэвис за сборную Грузии.

Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Сегодня они заняли второе место на Lake Placid Ice Dance International в США с результатом 74,35 балла – это их первый турнир после перехода из сборной России в Грузию.

«Не смотрела выступление, потому что там трансляции нет. Поэтому и комментировать ничего не буду», – заявила заслуженный тренер России.

Дэвис и Смолкин идут вторыми после ритм-танца на Lake Placid Ice Dance International, лидируют Уна и Гэйдж Браун