Lake Placid Ice Dance International. Дэвис и Смолкин, Уна и Гэйдж Браун, Пэйт и Бай покажут произвольные танцы

Сегодня в США завершится турнир по танцам на льду Lake Placid Ice Dance International.

Дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин впервые выступает за Грузию, они идут вторыми после ритм-танца.

Lake Placid Ice Dance International

Лейк-Плэсид, США

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 23:50 по московскому времени, сильнейшая разминка – с 01:55 (3 августа)

Первая разминка

1. Ливви Шиллинг – Лео Батен (Бельгия)

2. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан)

3. Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан)

4. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада)

Вторая разминка

5. Лили Хенсен – Натаниэль Ликерс (Канада)

6. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия)

7. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)

8. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)

Третья разминка

9. Алисса Робинсон – Джейкоб Портц (Канада)

10. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

11. Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада)

12. – Калеб Уэйн (США)

Четвертая разминка

13. Уна Браун – (США)

14. Ева Пэйт – Логан Бай (США)

15. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)

16. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

17. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)

Положение после ритм-танца



1. – Гэйдж Браун (США) – 75,26

2. Диана Дэвис – (Грузия) – 74,35

3. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 72,78

4. – Антон Спиридонов (США) – 68,11

5. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 64,20

6. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 62,66

7. Алисса Робинсон – Джейкоб Портц ( ) – 62,42

8. Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада) – 62,26

9. Анжела Линг – Калеб Уэйн (США) – 60,58

10. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия) – 60,43

11. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада) – 58,72

12. Лили Хенсен – Натаниэль Ликерс (Канада) – 58,22

13. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 57,32

14. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада) – 57,01

15. Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан) – 55,01

16. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан) – 46,46

17. Ливви Шиллинг – Лео Батен (Бельгия) – 39,00

Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – снялись.

Возвращение Дэвис и Смолкина: первый старт после Олимпиады – уже за Грузию, и они сразу фавориты