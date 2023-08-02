Lake Placid Ice Dance International. Дэвис и Смолкин, Уна и Гэйдж Браун, Пэйт и Бай покажут произвольные танцы
Сегодня в США завершится турнир по танцам на льду Lake Placid Ice Dance International.
Дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин впервые выступает за Грузию, они идут вторыми после ритм-танца.
Lake Placid Ice Dance International
Лейк-Плэсид, США
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 23:50 по московскому времени, сильнейшая разминка – с 01:55 (3 августа)
Первая разминка
1. Ливви Шиллинг – Лео Батен (Бельгия)
2. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан)
3. Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан)
4. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада)
Вторая разминка
5. Лили Хенсен – Натаниэль Ликерс (Канада)
6. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия)
7. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)
8. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)
Третья разминка
9. Алисса Робинсон – Джейкоб Портц (Канада)
10. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
11. Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада)
12. Анжела Линг – Калеб Уэйн (США)
Четвертая разминка
13. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
14. Ева Пэйт – Логан Бай (США)
15. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)
16. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
17. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)
Положение после ритм-танца
1. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 75,26
2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 74,35
3. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 72,78
4. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США) – 68,11
5. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 64,20
6. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 62,66
7. Алисса Робинсон – Джейкоб Портц (Канада) – 62,42
8. Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада) – 62,26
9. Анжела Линг – Калеб Уэйн (США) – 60,58
10. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия) – 60,43
11. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада) – 58,72
12. Лили Хенсен – Натаниэль Ликерс (Канада) – 58,22
13. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 57,32
14. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада) – 57,01
15. Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан) – 55,01
16. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан) – 46,46
17. Ливви Шиллинг – Лео Батен (Бельгия) – 39,00
Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – снялись.
Возвращение Дэвис и Смолкина: первый старт после Олимпиады – уже за Грузию, и они сразу фавориты
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