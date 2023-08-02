Видео ритм-танца Дэвис и Смолкина, с которым они дебютировали за Грузию на турнире в Лейк-Плэсиде

Теги танцы на льду видео сборная Грузии Lake Placid Ice Dance International Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили с ритм-танцем на турнире в США.

Дуэт набрал 74,35 балла в первый день турнира Lake Placid Ice Dance International. Они занимают второе место вслед за американской парой Уна Браун – Гэйдж Браун.

Это первое выступление Дэвис и Смолкина с Олимпиады-2022 и дебют за сборную Грузии. Их ритм-танец поставлен под микс из песен Майкла Джексона.

Возвращение Дэвис и Смолкина: первый старт после Олимпиады – уже за Грузию, и они сразу фавориты

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13 комментариев

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Урагана Эриксен
Всех с началом сезона 🔥
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Lana74
Наконец-то соревнования!
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smoky eyes
Может есть возможность ещё кого-то выложить? Так соскучились по соревнованиям, сил нет)
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Lionella_
Ответ Verysia
Хорошо выглядят, удачи. А почему зрителей нет?
А они когда нибудь бывают на таких соревнованиях? Тем более в Америке?
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Olga.t
Неплохо для первого проката. Интересно будет посмотреть выступление в сезоне, когда вкатают, вычислят программу. Пока судить сложно...
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Lionella_
Джексон почти всегда безпроигрышный вариант. Хотя кроме первой темы, остальные две лично мне не зашли, у него есть гораздо более забойные мелодии. Конечно это не Навка Костомаров, не Бурн- Краац, и даже не Уивер Поже, но для их уровня и учитывая что это только начало сезона после полуторагодового перерыва - нормально.
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smoky eyes
Для первого старта сезона, после пропуска целого года и для августа месяца хорошо. Подождём набора формы. Начало положено, удачи .
+15
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Субъективщина с кухни
У Дианы яркая улыбка, Глеб смотрится легче, пластичнее. Говорят "вот бы Глебу другую партнёршу", а я думаю, может и Диане подошёл бы более резкий партнёр, стало бы зажигательнее.
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Elena Savanuk
Ответ smoky eyes
Для первого старта сезона, после пропуска целого года и для августа месяца хорошо. Подождём набора формы. Начало положено, удачи .
Согласна с вами, ждем произвольного танца !
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Mion
Мне показалось медленно. Ну и пока грязно. Для такого проката очень неплохие оценки.
Вообще, как однажды сказал Егор Дружинин: если у вас есть возможность не танцевать под Джексона - не танцуйте) все-таки эта музыка требует к себе большого внимания и требует большого мастерства от исполнителей. Но думаю, это не самый плохой вариант, который мы увидим в этом сезоне
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Анна Беляева
Ответ Lionella_
Джексон почти всегда безпроигрышный вариант. Хотя кроме первой темы, остальные две лично мне не зашли, у него есть гораздо более забойные мелодии. Конечно это не Навка Костомаров, не Бурн- Краац, и даже не Уивер Поже, но для их уровня и учитывая что это только начало сезона после полуторагодового перерыва - нормально.
Соглашусь, без музыки как-то интереснее даже. Я ужпосмеялась сама надо собой, что мне было занимательне смотреть без музыки. Но не цепляет сопровождение, может, прикуримся за сезон.

Для себя, с учетом бэкграунда, они нормально откатались. Ну, это, конечно, не 74 на серьезном турнире, но на таких мелкотравчатых всегда судят по-доброму, поддерживая спортсменов.
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