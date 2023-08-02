Видео ритм-танца Дэвис и Смолкина, с которым они дебютировали за Грузию на турнире в Лейк-Плэсиде
Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили с ритм-танцем на турнире в США.
Дуэт набрал 74,35 балла в первый день турнира Lake Placid Ice Dance International. Они занимают второе место вслед за американской парой Уна Браун – Гэйдж Браун.
Это первое выступление Дэвис и Смолкина с Олимпиады-2022 и дебют за сборную Грузии. Их ритм-танец поставлен под микс из песен Майкла Джексона.
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Вообще, как однажды сказал Егор Дружинин: если у вас есть возможность не танцевать под Джексона - не танцуйте) все-таки эта музыка требует к себе большого внимания и требует большого мастерства от исполнителей. Но думаю, это не самый плохой вариант, который мы увидим в этом сезоне
Для себя, с учетом бэкграунда, они нормально откатались. Ну, это, конечно, не 74 на серьезном турнире, но на таких мелкотравчатых всегда судят по-доброму, поддерживая спортсменов.