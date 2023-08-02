Видео ритм-танца Дэвис и Смолкина, с которым они дебютировали за Грузию на турнире в Лейк-Плэсиде

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили с ритм-танцем на турнире в США.

Дуэт набрал 74,35 балла в первый день турнира . Они занимают второе место вслед за американской парой – .

Это первое выступление Дэвис и Смолкина с Олимпиады-2022 и дебют за сборную Грузии. Их ритм-танец поставлен под микс из песен Майкла Джексона.

Возвращение Дэвис и Смолкина: первый старт после Олимпиады – уже за Грузию, и они сразу фавориты