Дэвис и Смолкин после ритм-танца на турнире в США: «Счастливы вернуться!»

Выступающие за Грузию фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин оценили свое возвращение к соревнованиям.

Сегодня дуэт занял второе место в ритм-танце на турнире Lake Placid Ice Dance International в США. Выступление стало для них дебютным после перехода из сборной России в Грузию.

«Счастливы вернуться!» – говорится в совместной публикации Дэвис и Смолкина на грузинском, английском и русском языках.

Дэвис и Смолкин идут вторыми после ритм-танца на Lake Placid Ice Dance International, лидируют Уна и Гэйдж Браун