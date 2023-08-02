Дэвис и Смолкин после ритм-танца на турнире в США: «Счастливы вернуться!»

Теги сборная России танцы на льду Lake Placid Ice Dance International Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Выступающие за Грузию фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин оценили свое возвращение к соревнованиям.

Сегодня дуэт занял второе место в ритм-танце на турнире Lake Placid Ice Dance International в США. Выступление стало для них дебютным после перехода из сборной России в Грузию.

«Счастливы вернуться!» – говорится в совместной публикации Дэвис и Смолкина на грузинском, английском и русском языках.

Дэвис и Смолкин идут вторыми после ритм-танца на Lake Placid Ice Dance International, лидируют Уна и Гэйдж Браун

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1 комментарий

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asusp527
Наглые блатные.
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