Lake Placid Ice Dance International. Дэвис и Смолкин, Уна и Гэйдж Браун, Макнамара и Спиридонов, Башинска и Бомон покажут ритм-танцы

Теги результаты танцы на льду сборная Канады сборная США сборная Бельгии сборная Италии сборная Украины сборная Израиля сборная Азербайджана Лоррейн Макнамара Логан Бай Дмитрий Разгуляев Вадим Колесник Калеб Уэйн Lake Placid Ice Dance International Надя Башинска Питер Бомон Диана Дэвис Глеб Смолкин Уна Браун Гэйдж Браун Молли Лэнахэн Мария Носовицкая Михаил Носовицкий Антон Спиридонов Эмилия Зингас Ева Пэйт Анжела Линг Александр Колосовский Ливви Шиллинг Сандрин Готье Кентен Тьерен Элизабет Ткаченко Алексей Киляков-младший Лея Доцци Пьетро Папетти Адриенн Кархарт Лео Батен Фигурное катание

1–2 августа в США пройдет турнир по танцам на льду Lake Placid Ice Dance International.

Дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин впервые выступит за Грузию.

Lake Placid Ice Dance International

Лейк-Плэсид, США

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 11:20 по московскому времени (1 августа).

Участники

Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан)

Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан)

Ливви Шиллинг – Лео Батен (Бельгия)

Надя БашинскаПитер Бомон (Канада)

Сандрин ГотьеКентен Тьерен (Канада)

Лили Хенсен – Натаниэль Ликерс (Канада)

Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада)

Алисса Робинсон – Джейкоб Портц (Канада)

Диана ДэвисГлеб Смолкин (Грузия)

Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)

Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия)

Зои Ларсон - Андрей Капран (Украина)

Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

Анжела Линг – Калеб Уэйн (США)

Лоррейн МакнамараАнтон Спиридонов (США)

Ева ПэйтЛоган Бай (США)

Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

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3 комментария

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Lennuci
И золото отдадут Украине "ввиду исключительной ситуации".
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Vera Goncharova
на пару Зангас-Колесник очень интересно взглянуть!
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Katerina Sunny
О, Колесник, Макнамара.
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