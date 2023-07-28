Lake Placid Ice Dance International. Дэвис и Смолкин, Уна и Гэйдж Браун, Макнамара и Спиридонов, Башинска и Бомон покажут ритм-танцы

1–2 августа в США пройдет турнир по танцам на льду Lake Placid Ice Dance International.

Дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин впервые выступит за Грузию.

Lake Placid Ice Dance International

Лейк-Плэсид, США

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 11:20 по московскому времени (1 августа).

Участники

Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан)

Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан)

Ливви Шиллинг – Лео Батен (Бельгия)

Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)

Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада)

Лили Хенсен – Натаниэль Ликерс (Канада)

Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада)

Алисса Робинсон – Джейкоб Портц (Канада)

Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)

Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия)

Зои Ларсон - Андрей Капран (Украина)

Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

Анжела Линг – Калеб Уэйн (США)

Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)

Ева Пэйт – Логан Бай (США)

Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)