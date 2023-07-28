Lake Placid Ice Dance International. Дэвис и Смолкин, Уна и Гэйдж Браун, Макнамара и Спиридонов, Башинска и Бомон покажут ритм-танцы
1–2 августа в США пройдет турнир по танцам на льду Lake Placid Ice Dance International.
Дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин впервые выступит за Грузию.
Lake Placid Ice Dance International
Лейк-Плэсид, США
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 11:20 по московскому времени (1 августа).
Участники
Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан)
Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан)
Ливви Шиллинг – Лео Батен (Бельгия)
Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)
Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада)
Лили Хенсен – Натаниэль Ликерс (Канада)
Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада)
Алисса Робинсон – Джейкоб Портц (Канада)
Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)
Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия)
Зои Ларсон - Андрей Капран (Украина)
Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
Анжела Линг – Калеб Уэйн (США)
Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)
Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
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