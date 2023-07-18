Отец Смолкина о компенсации за подготовку сына: «Ничего не знаю»

Отец фигуриста Глеба Смолкина ничего не знает о компенсации за подготовку сына.

В начале июня стало известно о переходе танцевального дуэта – в сборную Грузии.

Сегодня директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов сообщил, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) перечислила ЦСП компенсацию за подготовку фигуристов.

По словам пресс-атташе ФФКР Ольги Ермолиной, затраты на подготовку Дэвис и Смолкина компенсировали представители дуэта.

«Ничего не знаю (о компенсации)», – сказал актер Борис Смолкин.

Актер Борис Смолкин никогда ничего не знает про сына. У нас новости: теперь Глеб будет катать за Грузию