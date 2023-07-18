Отец Смолкина о компенсации за подготовку сына: «Ничего не знаю»

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Центр спортивной подготовки переходы сборная Грузии Матч ТВ Диана Дэвис Глеб Смолкин деньги Борис Смолкин Фигурное катание

Отец фигуриста Глеба Смолкина ничего не знает о компенсации за подготовку сына.

В начале июня стало известно о переходе танцевального дуэта Диана ДэвисГлеб Смолкин в сборную Грузии.

Сегодня директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов сообщил, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) перечислила ЦСП компенсацию за подготовку фигуристов.

По словам пресс-атташе ФФКР Ольги Ермолиной, затраты на подготовку Дэвис и Смолкина компенсировали представители дуэта.

«Ничего не знаю (о компенсации)», – сказал актер Борис Смолкин.

Актер Борис Смолкин никогда ничего не знает про сына. У нас новости: теперь Глеб будет катать за Грузию

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38 комментариев

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Gerald1
Классика от дворецкого
+28
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Gemma157
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Хорошо, Константин. А что вы знаете? 😆
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Флер де Лис
Папа Смолкин - островок стабильности в этом мире.
+11
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Ебздрогыч
Что-то меняется, что-то остается прежним, что-то вечно!
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papadok
Спросите у Чайковской, она все расскажет, во-первых - что деньги не тратились, а во-вторых - что их уже вернули.
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spf12
Папа выбрал позицию и придерживается её. Правильно делает.
+9
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Игорь Васильев
Зачем к нему вообще обращаются, ведь и так понятно, что он ответит в 99% случаев
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Katerina Sunny
Папа Смолкин не платил, он может ничего и не знать.
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Анна Беляева
Ответ Katerina Sunny
Папа Смолкин не платил, он может ничего и не знать.
Мама Дианы с вероятностью 99 из 100 тоже не платила. Куда федерация израсходовала деньги, выделенные на неготовящихся спортсменов, а таких была куча, оттуда пусть и заберут (скорее всего и забрали)
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22somebody22
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Жду,когда он скажет,что не знает,что у него есть сын,по имени Глеб.
+7
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Lёna
а мы знали, что он ничего не знает)
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Orange carrot
Ну не он же платил😂
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Александр Шульгин
Что пристали к человеку, Смолкин младший здоровый лоб он на содержание жены и ее мамы находится вот с них и спрашивайте
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chespo
Очень смешно )) а в вопросах разных денежных схем, там, действительно, мама впереди всех, но ее же не спросят ))
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Данил Тармасинов
Борис Смолкин просто кумир
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Александр Шульгин
Ответ papadok
Спросите у Чайковской, она все расскажет, во-первых - что деньги не тратились, а во-вторых - что их уже вернули.
Вот с неё надо первой спросить и на пенсию уже давно пора отправить
+2
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Е...С
Смолкину позвоните, он в интервью очень "обижался", что журналисты все придумывают, а ему лично вопросы никто задавать "не хочет".
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Sgi
😂😂😂
+2
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Девушка Безимени
Ответ Флер де Лис
Папа Смолкин - островок стабильности в этом мире.
горшков2
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ДИОНИС
Да не спрашивайте вы больше у Бориса Смолкина! Давно понятно, что он ничего не знает про своего сына!
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Лиля Симонова
Ответ asusp527
Дык в главных новостях обретаются😁
Так пока вы тут комментируете, так и будут обретаться. Спрос рождает предложение.)
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spf12
Ответ asusp527
Надоела эта никчемная парочка со своими...отцами.
Так не ходите в ветки про них, смешные люди
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Viks
" Папа, Вы ещё говорит можете? "
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Девушка Безимени
Ответ ДИОНИС
Да не спрашивайте вы больше у Бориса Смолкина! Давно понятно, что он ничего не знает про своего сына!
может, это не его сын?
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Андрей Балабаев
А про мальчика он ничего не сказал?
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