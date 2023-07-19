Александр Коган: «Зарплату Дэвис и Смолкину выплачивал ЦСП, это бюджетные средства, именно зарплата и была компенсирована»

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Центр спортивной подготовки Александр Коган Диана Дэвис Глеб Смолкин деньги Фигурное катание

Александр Коган объяснил, кто в прошлом сезоне платил зарплату Диане Дэвис и Глебу Смолкину.

«Я подтверждаю слова Елены Чайковской – федерация действительно не платила деньги Дэвис и Смолкину на подготовку или тренировки.

Зарплату спортсменам выплачивал ЦСП, это бюджетные средства, именно зарплата и была компенсирована», – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания России.

Накануне стало известно, что ФФКР перечислила ЦСП компенсацию за подготовку Дэвис и Смолкина. По словам пресс-атташе федерации Ольги Ермолиной, затраты компенсировали представители дуэта.

Танцевальный дуэт в течение сезона числился в сборной России, но не выступил ни на одном соревновании. В начале июня стало известно, что Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии.

За что получали деньги Щербакова, Дэвис и Смолкин и другие фигуристы, которые ни разу в сезоне не соревновались?

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1 комментарий

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Allbee
Ну и хорошо, чем на этот раз не довольны?
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