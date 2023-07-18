Свищев о компенсации за подготовку Дэвис и Смолкина: «Эта ситуация может стать примером для остальных. Система уже будет готова, если законопроект примут»
Дмитрий Свищев высказался о выплате компенсации за подготовку дуэта Дэвис – Смолкин.
В начале июня стало известно, что российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в сборную Грузии.
Сегодня директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов сообщил, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) перечислила ЦСП компенсацию за подготовку фигуристов.
По словам пресс-атташе ФФКР Ольги Ермолиной, затраты на подготовку Дэвис и Смолкина компенсировали представители дуэта.
«Эта ситуация может стать примером для остальных. Мы еще будем прорабатывать механизмы и детали, касающиеся компенсаций.
Но система уже будет готова, в случае если законопроект будет принят. На примере фигуристов уже будет правоприменительная практика», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
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