Свищев о компенсации за подготовку Дэвис и Смолкина: «Эта ситуация может стать примером для остальных. Система уже будет готова, если законопроект примут»

Теги сборная России Дмитрий Свищев ТАСС Диана Дэвис Глеб Смолкин деньги Фигурное катание

Дмитрий Свищев высказался о выплате компенсации за подготовку дуэта Дэвис – Смолкин.

В начале июня стало известно, что российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в сборную Грузии.

Сегодня директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов сообщил, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) перечислила ЦСП компенсацию за подготовку фигуристов. 

По словам пресс-атташе ФФКР Ольги Ермолиной, затраты на подготовку Дэвис и Смолкина компенсировали представители дуэта.

«Эта ситуация может стать примером для остальных. Мы еще будем прорабатывать механизмы и детали, касающиеся компенсаций.

Но система уже будет готова, в случае если законопроект будет принят. На примере фигуристов уже будет правоприменительная практика», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту. 

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5 комментариев

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Tzaichiha
Молодцы, лучшая защита - нападение.
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Галина Александрова
цена вопроса?
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Е...С
Они, вообще-то, никакую компенсацию не платили.Сидели ждали перехода да еще за это и деньги получали. Сейчас эти украденные деньги просто вернули.
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Зиля Бадриева
Уф, успели до принятия закона.
0
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