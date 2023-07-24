«Сегодня Анна была на тренировке в «Хрустальном». Гендиректор ФФКР опроверг, что Щербакова не восстановилась после мононуклеоза

Теги сборная России ФФКР женское катание Александр Коган Анна Щербакова Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова уже вернулась к тренировкам после мононуклеоза.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

Ранее «Р-Спорт» со ссылкой на собственные источники опубликовал новость, что после болезни, перенесенной в конце июня – начале июля, фигуристка все еще не тренируется, и программы для нее не поставлены. 

«Очень много источников, близких к ситуации, дают неверную информацию. Сегодня Щербакова была на тренировке в «Хрустальном», – сказал Коган.

«Я поставила цель – пробовать все новое, но не поверхностно». Щербакова возвращается после года без спорта?

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ягун Ягунини
Жуков Лапидарность опять попал пальцем в небо со своими инсайдами)
+20
-8
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Коган напрягся, что ему по головке может прилететь, из-за того, что включил 2 года отдыхающую фигуристку в сборную, теперь всем видом будет доказывать, что она тренируется и готовится к сезону, но потом опять мононуклеоз вылезет невовремя)
+29
-20
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Ответ Syndycate
Коган напрягся, что ему по головке может прилететь, из-за того, что включил 2 года отдыхающую фигуристку в сборную, теперь всем видом будет доказывать, что она тренируется и готовится к сезону, но потом опять мононуклеоз вылезет невовремя)
Это Трусова выйдет на пару этапов, поваляется - и к Рудковской в шоу.
+19
-11
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ccc6srcv2n
Лапидарности не стыдно вообще? Все его инсайды за последние два года были просто выдумками. Жуков, вы хоть слышали когда-нибудь о профессиональной этике?
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беглый*
Веселились хейтеры на предыдущей ветке, ну и получили, как обычно, по зубам. Ане плодотворных тренировок, какие бы цели она перед собой не ставила.
+25
-19
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дристун
Ответ Ягун Ягунини
Жуков Лапидарность опять попал пальцем в небо со своими инсайдами)
предыдущую мульку Жу ча ра пустил??))
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина Воронина
Ну с Аней все понтяно, сегодня вышла потихоньку на лед к сказкам Навки готовится, но думаю месяца полтора до оглашения списков участников ОП еще будем наблюдать преодоление и обзвоны по по воду сезона для Ани, впрочем по Сашу думаю будет примерно то же самое. Лучше бы спросили как там СуперСоник и Алина Горбачева, Алину хотя бы вчера поздравляли с днем Рождения уже на катке, она была на коньках и безо всякого гипса, так что скорее всего уже понемногу приступила к тренировкам на льду-по мне это очень здорово, удачи ей и успехов, а про Соню к сожалению полная тишина, надеюсь идет уже на поправку и кто его знает может еще и увидим на ОП пусть и с упрощенным контентом, во всяком случае будем очень надеяться на это!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Ну прямо Санта-Барбара
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ягун Ягунини
Ответ Дристун
предыдущую мульку Жу ча ра пустил??))
Ага) https://rsport.ria.ru/20230724/scherbakova-1885967127.html
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
asusp527
Заврались уже все с этой Щербаковой, ежу понятно что ни в какой сезон она не выйдет, как и в прошлый.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дристун
Ответ Ягун Ягунини
Ага) https://rsport.ria.ru/20230724/scherbakova-1885967127.html
сколько за ним слежу, столько он и мимо ходит
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
k4rmazin2007
Такого нелепого пиара история фк ещё не знала. Нормальные фигуристы просто молча приходят на тренировки, а не устраивают преодоления. Уже Когана привлекают, чтобы ещё на пару месяцев продлить статус "действующей" фигуристки)
+26
-24
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
именименя
Конечно ходит на трени, к навкиным палаткам надо же готовиться. Я пониимаю Коган и ко привыкли фанатов совсем за неумных считать, но не до такой же степени.
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
asusp527
Ответ Syndycate
Коган напрягся, что ему по головке может прилететь, из-за того, что включил 2 года отдыхающую фигуристку в сборную, теперь всем видом будет доказывать, что она тренируется и готовится к сезону, но потом опять мононуклеоз вылезет невовремя)
Да он еще и не улезал😆
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беглый*
Ответ TheWitcher
За это Аню любим в том числе. Так регулярно и круто хейтеров не обламывал никто в нашей фигурке. 😉 Присоединяюсь к пожеланиям. 🤗
Мне больше всего нравится, когда случается тот самый привычный облом, хейтеры Щербаковой с полными штанами пытаются доказать, что всё точно по расписанию и они это заранее предвидели)
+12
-10
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Токарев
Ждём новости о постановках программ.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Ответ TheWitcher
За это Аню любим в том числе. Так регулярно и круто хейтеров не обламывал никто в нашей фигурке. 😉 Присоединяюсь к пожеланиям. 🤗
Точно. Очередной раз красиво всех опустила.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deli_skate
Ответ ccc6srcv2n
Лапидарности не стыдно вообще? Все его инсайды за последние два года были просто выдумками. Жуков, вы хоть слышали когда-нибудь о профессиональной этике?
А зачем она ему?) с ней с голоду помрешь)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Ответ k4rmazin2007
Такого нелепого пиара история фк ещё не знала. Нормальные фигуристы просто молча приходят на тренировки, а не устраивают преодоления. Уже Когана привлекают, чтобы ещё на пару месяцев продлить статус "действующей" фигуристки)
Нормальные фигуристы молча приходят на тренировки, делают пачку фото с Марком и бегом трескать булочки перед шоу Рудковской.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander X
Ответ Syndycate
Коган который никогда ничего не знает, тут внезапно все знает про Аню, хммм...🤔 Подозрительно😂
вы его с Горшковым путаете...
а этот и по Липницкой заявлял, что она не завершает, за несколько дней до оф. сообщения, что она завершила карьеру...
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheWitcher
Ответ Беглый*
Веселились хейтеры на предыдущей ветке, ну и получили, как обычно, по зубам. Ане плодотворных тренировок, какие бы цели она перед собой не ставила.
За это Аню любим в том числе. Так регулярно и круто хейтеров не обламывал никто в нашей фигурке. 😉
Присоединяюсь к пожеланиям. 🤗
+11
-11
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Коган что ли ее тренировал ? Вроде у хрустальных отпуск после Новогорска.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black&White
Так выздоровела или нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gau
Сам Коган принес ватку с нашатырем ))) Развеселил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий