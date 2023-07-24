«Сегодня Анна была на тренировке в «Хрустальном». Гендиректор ФФКР опроверг, что Щербакова не восстановилась после мононуклеоза
Фигуристка Анна Щербакова уже вернулась к тренировкам после мононуклеоза.
Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.
Ранее «Р-Спорт» со ссылкой на собственные источники опубликовал новость, что после болезни, перенесенной в конце июня – начале июля, фигуристка все еще не тренируется, и программы для нее не поставлены.
«Очень много источников, близких к ситуации, дают неверную информацию. Сегодня Щербакова была на тренировке в «Хрустальном», – сказал Коган.
«Я поставила цель – пробовать все новое, но не поверхностно». Щербакова возвращается после года без спорта?
а этот и по Липницкой заявлял, что она не завершает, за несколько дней до оф. сообщения, что она завершила карьеру...
Присоединяюсь к пожеланиям. 🤗