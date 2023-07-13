Размер призовых на российских соревнованиях по сравнению с прошлым сезоном не изменится

Размер призовых на российских соревнованиях по фигурному катанию не изменится.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) .

«Финал Гран-при в этом роду не подразумевается по той причине, что в связи с проведением Спартакиады он должен был очень близко быть встроен в календарь.

Спортсмены одни и те же, отобравшиеся и на этап, и на чемпионат, должны были бы три раза соревноваться друг с другом.

В этом году финалом серии будет Спартакиада, в следующем опять будет финал серии.

Призовые остались на том же уровне», – сказал Коган.

Призеры чемпионата России по фигурному катанию получат от 1 до 2,5 млн рублей