Размер призовых на российских соревнованиях по сравнению с прошлым сезоном не изменится
Размер призовых на российских соревнованиях по фигурному катанию не изменится.
Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.
«Финал Гран-при в этом роду не подразумевается по той причине, что в связи с проведением Спартакиады он должен был очень близко быть встроен в календарь.
Спортсмены одни и те же, отобравшиеся и на этап, и на чемпионат, должны были бы три раза соревноваться друг с другом.
В этом году финалом серии будет Спартакиада, в следующем опять будет финал серии.
Призовые остались на том же уровне», – сказал Коган.
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