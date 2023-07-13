Размер призовых на российских соревнованиях по сравнению с прошлым сезоном не изменится

Теги сборная России танцы на льду ФФКР пары мужское катание женское катание Александр Коган ТАСС Фигурное катание

Размер призовых на российских соревнованиях по фигурному катанию не изменится.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган

«Финал Гран-при в этом роду не подразумевается по той причине, что в связи с проведением Спартакиады он должен был очень близко быть встроен в календарь.

Спортсмены одни и те же, отобравшиеся и на этап, и на чемпионат, должны были бы три раза соревноваться друг с другом.

В этом году финалом серии будет Спартакиада, в следующем опять будет финал серии.

Призовые остались на том же уровне», – сказал Коган.

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4 комментария

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Додик Аксель
Календарь насыщенный, соревнований и турниров много, фигуристам есть за что бороться в плане титулов и материального поощрения.
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Алексей Токарев
Призовые на гран-при маленькие, выгоднее мастерклассы китайцем раздавать.
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grey9610212
а на до бы увеличить ... надо бы
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