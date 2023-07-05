Коган о словах Сотниковой про допинг-пробы 2014 года: «Впервые подобное слышу. Это какой-то бред»

Теги сборная России ФФКР Аделина Сотникова женское катание Александр Коган Фигурное катание

В Федерации фигурного катания России назвали бредом информацию о допинг-пробе Сотниковой.

Аделина Сотникова – олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию. Сегодня был опубликован ее комментарий об одном из допинг-тестирований: «Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо».

«Впервые подобное слышу. Это какой-то бред», – заявил генеральный директор ФФКР Александр Коган.

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3 комментария

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ЮИ
Тут два варианта: либо Аделина рассказала то, что не надо было, либо просто добавила про 14 год для красного словца. В любом случае не от большого ума сболтнула...
+4
0
+4
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Volles
Похоже, Аделина, не от большого ума, сболтнула то, что до этого удавалось успешно скрывать.
+1
0
+1
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Velirpa
рашн-момент?
0
0
0
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