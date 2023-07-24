Анна Щербакова пока не возобновляла тренировки после мононуклеоза («Р-Спорт»)

Фигуристка Анна Щербакова пока не приступала к тренировкам после болезни.

Сообщалось, что во второй половине июня Щербакова заболела мононуклеозом.

По информации «Р-Спорта», фигуристка пока не готова возобновлять тренировки, программы ей на данный момент также не поставлены.

«Я поставила цель – пробовать все новое, но не поверхностно». Щербакова возвращается после года без спорта?