Анна Щербакова пока не возобновляла тренировки после мононуклеоза («Р-Спорт»)
Фигуристка Анна Щербакова пока не приступала к тренировкам после болезни.
Сообщалось, что во второй половине июня Щербакова заболела мононуклеозом.
По информации «Р-Спорта», фигуристка пока не готова возобновлять тренировки, программы ей на данный момент также не поставлены.
«Я поставила цель – пробовать все новое, но не поверхностно». Щербакова возвращается после года без спорта?
Желаю полного выздоровления, а дальше жизнь покажет.
Скорейшего выздоровления и хорошего настроения Анюте!!!
Здоровья Анюте, полноценного восстановления.
Очень не хватает красавицы.