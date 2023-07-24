Анна Щербакова пока не возобновляла тренировки после мононуклеоза («Р-Спорт»)

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова пока не приступала к тренировкам после болезни.

Сообщалось, что во второй половине июня Щербакова заболела мононуклеозом. 

По информации «Р-Спорта», фигуристка пока не готова возобновлять тренировки, программы ей на данный момент также не поставлены. 

«Я поставила цель – пробовать все новое, но не поверхностно». Щербакова возвращается после года без спорта?

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аленка_76
Скорейшего выздоровления Ане !
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pion
Мононуклеоз та ещё гадость, можно очень долго восстанавливаться.
Желаю полного выздоровления, а дальше жизнь покажет.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexnew
Здоровья.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДИОНИС
Желаю Анне скорейшего выздоровления!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Док Аксель
После такого заболевания надо прислушиваться к организму и рекомендациям врачей, прежде чем приступить к тренировкам. Анне здоровья и удачи !
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marya Y
Ане здоровья! Как и всем действующим и завершившим!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
И правильно Анечка делает. Здоровье одно и оно дороже.
Скорейшего выздоровления и хорошего настроения Анюте!!!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lebedstory
Очень тоскливая новость.
Здоровья Анюте, полноценного восстановления.
Очень не хватает красавицы.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexnew
Ответ Nata Nata
Но шоу у Навки не отменены для нее. Будет или не будет участвовать - те, кто покупал билеты именно на даты с ней, имеют право знать. Как-то странно все, лучше бы этой новости пока вообще не было.
Ну, лучше, конечно, не болеть.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Токарев
2 месяца до начала сезона. Надеюсь успеет вернутся и набрать форму.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Криницкий
Печально всё это. Анечка, главное здоровье, поддержу любой твой выбор, Олимпийская Чемпионка.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EmperorNazer
Грустно, но болезнь очень противная, нужно полностью долечиться и восстановиться. Желаю Ане, чтобы это поскорее произошло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
galik55
Ане полнейшего восстановления.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga Krayz
Скорейшего выздоровления Анне! Неприятная болезнь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ксюша Каблукова
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Lebedstory
Очень тоскливая новость. Здоровья Анюте, полноценного восстановления. Очень не хватает красавицы.
Прям очень-очень тоскливая новость))Но ничего, прорвемся))Вместе с красавицей))Она ведь не врет насчет болезни, а то у нас многие придумали себе непонятно что, чтобы соскочить))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий