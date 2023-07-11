Александр Коган: «У Сотниковой никогда не было положительной допинг-пробы»
Гендиректор ФФКР заявил, что у Аделины Сотниковой не было положительной допинг-пробы.
«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.
«У Сотниковой никогда не было положительной допинг-пробы», – сказал Александр Коган.
Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?
Всему миру это просто приснилось.
https://matchtv.ru/doping/matchtvnews_NI709336_5_vazhnyh_faktov_o_dopinge_kotoryje_vy_mogli_propustit?ysclid=ljy8kz47um576384613
Ну не выстувала Сотникова никогда стабильно!