Александр Коган: «У Сотниковой никогда не было положительной допинг-пробы»

Гендиректор ФФКР заявил, что у Аделины Сотниковой не было положительной допинг-пробы.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.

«У Сотниковой никогда не было положительной допинг-пробы», – сказал .

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?