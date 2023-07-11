Александр Коган: «У Сотниковой никогда не было положительной допинг-пробы»

Теги сборная России допинг ФФКР Аделина Сотникова женское катание Александр Коган Фигурное катание

Гендиректор ФФКР заявил, что у Аделины Сотниковой не было положительной допинг-пробы.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.

«У Сотниковой никогда не было положительной допинг-пробы», – сказал Александр Коган.

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?

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36 комментариев

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Hardy
и ума
+60
-2
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Valery McCane
Сотникова: Нет! Была!
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Pentrak
Зато язык есть. Длинный.
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Алексей Токарев
А Аделина возразит ему?
+14
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ДИОНИС
Ответ Лека-Лека
И вообще в Сочи у российских спортсменов проблем с допингом не было. Всему миру это просто приснилось.
У Сотниковой, действительно, не было положительной допинг-пробы А. Ее обвиняли в нарушении антидопинговых правил из-за царапины на пробирке, о которой сообщил профессор Макларен в своём докладе. А затем судебная панель Освальда оправдала Аделину после заявления Родченкова.
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Marya Y
Теперь доказывайте. Вот, что значит, спортсменка слышала звон - и переврала в силу своего восприятия.
+15
-2
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Brokkoli
И люди с интеллектом масштаба Сотниковой открывают Академии! Откуда выпускают новых академиков подобных себе
+8
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Vatokatya
Сотникова, конечно, сказочная :)) Ей бы про Сочи вообще не вспоминать, но она решила прям с максимальной откровенностью :) Умные мысли преследовали ее, но она оказалась быстрее )
+8
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Daishi
Смотри-ка! Всего неделя огня под одним местом понадобилась, чтобы у Когана слух прорезался и обострился до предела, а то он неделю назад вещал, что вообще слыхом про это не слыхивал ничего..))
+7
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Marya Y
Ответ ДИОНИС
Прошло уже более девяти лет с Олимпиады в Сочи! Уже несколько лет назад МОК заявлял, что все допинг-пробы с ОИ-2014 перепроверены и утилизированы. Никто не будет хранить миллионы пробирок с допинг-пробами десятки лет, да и негде!
Вас удивит, что в 2022 году было расследование и вскрывались пробы с ОИ 2012? Десять лет спустя. И людей медалей лишали. А тут 9 лет каких-то.
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Лека-Лека
И вообще в Сочи у российских спортсменов проблем с допингом не было.
Всему миру это просто приснилось.
+16
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Whiskey cat
Наговорила себе на "статью"
+6
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Marya Y
Ответ ДИОНИС
Это какую допинг-пробу Сотниковой перепроверит лаборатория, если и проба А и проба B давно проверены и уничтожены? А никакой пробы С не существует!
Говорят, после официального вскрытия пробы не уничтожаются, а закрываются новой крышкой. Я посмотрела, кажется так и есть. Возможно, это даже на пользу Аделине - проверят и официально подтвердят, что чисто.
https://matchtv.ru/doping/matchtvnews_NI709336_5_vazhnyh_faktov_o_dopinge_kotoryje_vy_mogli_propustit?ysclid=ljy8kz47um576384613
+4
0
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Valery McCane
Ответ ДИОНИС
Это какую допинг-пробу Сотниковой перепроверит лаборатория, если и проба А и проба B давно проверены и уничтожены? А никакой пробы С не существует!
с чего они хоть уничтожены то? А как медали у чемпионов и призеров отбирают через 6-7 лет? их пробы тоже проверяют сразу в день сдачи и они на тот момент чистые.
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pele_kan
Главный враг адвоката – это его клиент, как известно)
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Блинчик
Потому что смогли поменять мочу.
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ДИОНИС
Ответ Viks
А ты ХТО, Коган? Допинг лаба? Щас лаба пробу перепроверит по поручению МОК - вот и узнаем, про "никогда не было"
Это какую допинг-пробу Сотниковой перепроверит лаборатория, если и проба А и проба B давно проверены и уничтожены? А никакой пробы С не существует!
+4
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ВИван
Коган перед ОИ тоже много чего говорил, что оказалось неправдой.
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Валерий Петров
Ответ Daishi
Смотри-ка! Всего неделя огня под одним местом понадобилась, чтобы у Когана слух прорезался и обострился до предела, а то он неделю назад вещал, что вообще слыхом про это не слыхивал ничего..))
Конечно не слыхивал, что у Сотниковой НАШЛИ допинг, потому что его и не находили
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Додик Аксель
Она сама у себя нашла допинг и он никак у неё не выветрится из головы...
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asusp527
Она была. но ее умело замяли, теперь им ничего не остается кроме как всё отрицать.
Ну не выстувала Сотникова никогда стабильно!
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Dr. J 24
у Зубкова тоже
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Viks
А ты ХТО, Коган? Допинг лаба? Щас лаба пробу перепроверит по поручению МОК - вот и узнаем, про "никогда не было"
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Валерий Петров
Ответ justbored
"Южная Корея [её НОК] попросит провести расследование" как с вашим утверждением соотносится?
Это другое 😄 Им можно!
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Валерий Петров
Ответ Блинчик
Потому что смогли поменять мочу.
В какой пробе поменяли?
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