Алина Загитова о прыжках фигуристов: «Не знаю, как это у нас получается – пытаемся быстро сгруппироваться, и притяжение нашей земли работает»
Алина Загитова рассказала, как фигуристы учат многооборотные прыжки.
«Сначала мы учим одинарные прыжки, они достаточно легкие.
Потом мы учим двойные. Не знаю, как это у нас получается – просто пытаемся как можно быстрее сгруппироваться, и в принципе притяжение нашей земли работает.
Поэтому мы не можем скрутить больше четырех оборотов. Но как показывает практика, это, по-моему, кто-то сделал. Были такие, которые пять оборотов пытались?» – сказала Загитова на встрече с детьми в образовательном центре «Сириус».
«Два вида разных, не спорта, а… Мужчина и женщина сталкиваются лбами». Сложная речь Загитовой на форуме в Петербурге
Работа Загитовой с микрофоном – 🤦♂️. Впрочем, есть важный нюанс в ее защиту
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