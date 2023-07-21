Алина Загитова о прыжках фигуристов: «Не знаю, как это у нас получается – пытаемся быстро сгруппироваться, и притяжение нашей земли работает»

Алина Загитова рассказала, как фигуристы учат многооборотные прыжки.

«Сначала мы учим одинарные прыжки, они достаточно легкие.

Потом мы учим двойные. Не знаю, как это у нас получается – просто пытаемся как можно быстрее сгруппироваться, и в принципе притяжение нашей земли работает.

Поэтому мы не можем скрутить больше четырех оборотов. Но как показывает практика, это, по-моему, кто-то сделал. Были такие, которые пять оборотов пытались?» – сказала на встрече с детьми в образовательном центре «Сириус».

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«Два вида разных, не спорта, а… Мужчина и женщина сталкиваются лбами». Сложная речь Загитовой на форуме в Петербурге

Работа Загитовой с микрофоном – 🤦‍♂️. Впрочем, есть важный нюанс в ее защиту