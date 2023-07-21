Алина Загитова о прыжках фигуристов: «Не знаю, как это у нас получается – пытаемся быстро сгруппироваться, и притяжение нашей земли работает»

Теги сборная России видео женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, как фигуристы учат многооборотные прыжки.

«Сначала мы учим одинарные прыжки, они достаточно легкие.

Потом мы учим двойные. Не знаю, как это у нас получается – просто пытаемся как можно быстрее сгруппироваться, и в принципе притяжение нашей земли работает.

Поэтому мы не можем скрутить больше четырех оборотов. Но как показывает практика, это, по-моему, кто-то сделал. Были такие, которые пять оборотов пытались?» – сказала Загитова на встрече с детьми в образовательном центре «Сириус».

ВИДЕО

«Два вида разных, не спорта, а… Мужчина и женщина сталкиваются лбами». Сложная речь Загитовой на форуме в Петербурге

Работа Загитовой с микрофоном – 🤦‍♂️. Впрочем, есть важный нюанс в ее защиту

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33 комментария

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Фрол21208
умные мысли часто посещали ее,но она была быстрее
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Ритт
Что несет будущий руководитель школы фигурного катания?! Она не знает как получаются прыжки? Не следит за мировым уровнем фигурного катания? Синицина и Ригини откровенно сидят и ржут. И это чудо скоро будет решать моментики при руководстве школой.
+21
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Оксана Иванова
Ну, вот знания о космосе пригодились и поведала о притяжении земли
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Ебздрогыч
Скажите ей, что земля плоская, шестерные прыгнет!
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Аленка_76
Интересно,она сама поняла,что сказала?
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ribikorto
Это она у детей спрашивала были ли такие? А кваксель Малинина для нее ещё четыре оборота или уже пять?
+10
-4
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Знаний в фигурном катании ноль.. Мы конечно понимаем, что ФК ей не нравится. Но чтобы настолько.. И ее имя будет носить школа ФК 🤦‍♀️
+7
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Анатолий Антонов
Алина, как всегда жжОт) Ей бы приземлиться немного. Хотяя, я думаю, это не поможет. Она же реально так понимает, думает, соображает, говорит. Это норма. К сожалению
+6
-3
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Даша Лавренова
Ответ ribikorto
Это она у детей спрашивала были ли такие? А кваксель Малинина для нее ещё четыре оборота или уже пять?
Я думаю, это просто-напросто взаимодействие с публикой, детьми. Такую новость вообще не стоило публиковать, она просто старается просто и интересно объяснить детям, как все происходит, полезной информации для аудитории спортса тут нет
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El Fenomeno 9️⃣
Алиначка, ну как так, ведь ты изучала Космос. Притяжения на самом деле не существует, это всё искривление пространства-времени где находится объект. Стыдно не знать😞
+5
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Sveta Arhipova
Автору статьи замечание по поводу разбивки текста на предложения и абзацы - если посмотреть видео, там всё же немного не так. По возможности исправьте, пожалуйста
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Ирина Петрова
Ответ Даша Лавренова
Я думаю, это просто-напросто взаимодействие с публикой, детьми. Такую новость вообще не стоило публиковать, она просто старается просто и интересно объяснить детям, как все происходит, полезной информации для аудитории спортса тут нет
Для аудитории спортса есть, вот самого спорта нет
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**Iscander**
А ещё Земля вращается вокруг Солнца за 365 дней.
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AllaS
Ответ Даша Лавренова
Я думаю, это просто-напросто взаимодействие с публикой, детьми. Такую новость вообще не стоило публиковать, она просто старается просто и интересно объяснить детям, как все происходит, полезной информации для аудитории спортса тут нет
Да, это верно аудитория была совсем детская и задавили очень смешные вопросы . Возможно там были на встречи далеко не все спортсмены и фигуристы , время летнее . Но в Сириусе круглогодичные занятия и вполне возможно присутствовали детки интересующиеся квантовой физикой далёкие от ФК.
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AllaS
Ответ ribikorto
Это она у детей спрашивала были ли такие? А кваксель Малинина для нее ещё четыре оборота или уже пять?
Она обратилась к Ивану Регини и он продолжил рассказ о мужской одиночке и прыжках.Как всегда нет концовки , фраза из контекста .
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Сергей Орлов
"В принципе")
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sasha0872
я уже ничему не удивляюсь)
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Beloded2007
"И всё-таки она вертится"
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Ярик01
Землю напишите с большой буквы
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Ирина Петрова
Ответ Gemma157
Знаний в фигурном катании ноль.. Мы конечно понимаем, что ФК ей не нравится. Но чтобы настолько.. И ее имя будет носить школа ФК 🤦‍♀️
То- то вы кишите знаниями
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Птичка певчая
Ответ Анатолий Антонов
Алина, как всегда жжОт) Ей бы приземлиться немного. Хотяя, я думаю, это не поможет. Она же реально так понимает, думает, соображает, говорит. Это норма. К сожалению
Как её разговор с детьми связан с вашим тезисом о "приземлиться"?
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AllaS
Ответ **Iscander**
А ещё Земля вращается вокруг Солнца за 365 дней.
Вот и приходится деткам рассказывать о ФК , образно, так как они не фигуристы и интересовались вопросами крутки фигуристов и многооборотными прыжками Алина и Иван и рассказали. Доступно и образно.
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