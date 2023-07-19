Дмитрий Губерниев: «Думаю подписаться на Загитову, мы же с ней теперь не разлей вода»

Дмитрий Губерниев рассказал, как относится к откровенным фотосессиям фигуристок.

«Откровенные фотографии фигуристок? Каждый может делать все что он хочет в рамках закона. Если тебе что-то не нравится, то не смотри. Можно просто не смотреть, не подписываться, но люди же заходят и начинают обсуждать. Для этого в том числе это все и делается.

Люди сами выбирают быть открытыми в социальных сетях, выкладывать фотографии на грани фола и так далее. Я к этому отношусь спокойно и скорее даже с симпатией», – сказал Губерниев.

– За какими звездами российского фигурного катания вы следите?

– Я подписан на многих спортсменов. Например, я подписан на , , , и многих парней. Вот думаю подписаться на , мы же с ней теперь не разлей вода, – заявил комментатор.

Также Губерниев назвал главного секс-символа среди фигуристок.

«Наши девушки все прекрасны! Я их всех люблю, поэтому выделить одну невозможно.

Но могу назвать главного секс-символа всех времен и народов в фигурном катании – Катарина Витт. Она была, есть и будет самым главным секс-символом», – отметил он.

«Они преследовали меня 10 лет, пока я не разделась». Катарина Витт – первая спортсменка на обложке Playboy