Дмитрий Губерниев: «Думаю подписаться на Загитову, мы же с ней теперь не разлей вода»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев Катарина Витт Екатерина Боброва Аделина Сотникова женское катание Евгения Медведева соцсети Алина Загитова Александра Трусова Фигурное катание

Дмитрий Губерниев рассказал, как относится к откровенным фотосессиям фигуристок.

«Откровенные фотографии фигуристок? Каждый может делать все что он хочет в рамках закона. Если тебе что-то не нравится, то не смотри. Можно просто не смотреть, не подписываться, но люди же заходят и начинают обсуждать. Для этого в том числе это все и делается.

Люди сами выбирают быть открытыми в социальных сетях, выкладывать фотографии на грани фола и так далее. Я к этому отношусь спокойно и скорее даже с симпатией», – сказал Губерниев.

– За какими звездами российского фигурного катания вы следите?

– Я подписан на многих спортсменов. Например, я подписан на Медведеву, Трусову, Боброву, Сотникову и многих парней. Вот думаю подписаться на Загитову, мы же с ней теперь не разлей вода, – заявил комментатор.

Также Губерниев назвал главного секс-символа среди фигуристок.

«Наши девушки все прекрасны! Я их всех люблю, поэтому выделить одну невозможно.

Но могу назвать главного секс-символа всех времен и народов в фигурном катании – Катарина Витт. Она была, есть и будет самым главным секс-символом», – отметил он.

«Они преследовали меня 10 лет, пока я не разделась». Катарина Витт – первая спортсменка на обложке Playboy

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13 комментариев

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Anna Vishenka
Упоминание Загитовой держит карьеру Губерниева на слуху и на плаву. Неистощимый источник хайпа.
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Галина Александрова
Время идёт, ничего не меняется.
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Мар-ина
Катарина Витт вторая, после Загитовой. Таких у нас ещё не было и пока больше нет. Губерниев лукавит
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Идеальный шторм
Ответ Кэп
Я что-то пропустил, Загитова лучше Витт?)
Красивее так точно
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Маргарита В Сафронова
Конечно подпишись. Узнаешь от подписчиков Алины очень много интересного о себе.
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Рома
Губа опять чудит 😅
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Александр Шульгин
Обязательно подпишись
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Идеальный шторм
Он все-таки влюблен в нее!
Дима, признайся же наконец!!
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chespo
Губерниеву не надоело выступать в роли шута горохового, пора бы уже отстать от Загитовой и напоминать о себе как-то иначе.
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Девушка Безимени
вы с ней как об стену горох)
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плюшевая Ракета
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Ответ Идеальный шторм
Красивее так точно
Ну это ненадолго, а две олимпийские медали у Витт, Загитовой никогда не перебить...
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