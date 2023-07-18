«Вы уже успели попробовать wakesurf?» Алина Загитова показала, как катается на вейксерфе
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как катается на вейксерфе.
«Memories✨ Вы уже успели попробовать wakesurf?» – написала фигуристка.
Также Загитова опубликовала фотографии, где она позирует на катере в облегающей кофте от гидрокостюма.
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А фотосет с последней коллекции Пума уже второй за последние дни .Это спец. Гидрокостюм и он естественно облегающий .
Выложила ещё и видео со своими «плюхами» в воду.😂