«Вы уже успели попробовать wakesurf?» Алина Загитова показала, как катается на вейксерфе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как катается на вейксерфе.

«Memories✨ Вы уже успели попробовать wakesurf?» – написала фигуристка.

Также Загитова опубликовала фотографии, где она позирует на катере в облегающей кофте от гидрокостюма.

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