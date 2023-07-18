«Вы уже успели попробовать wakesurf?» Алина Загитова показала, как катается на вейксерфе

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как катается на вейксерфе.

«Memories✨ Вы уже успели попробовать wakesurf?» – написала фигуристка. 

Также Загитова опубликовала фотографии, где она позирует на катере в облегающей кофте от гидрокостюма. 

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34 комментария

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Lubov Anikina
У настоящей спортсменки и увлечение спортивное. Молодец. Лина, это не кофта, а сам гидрокостюм, он и должен быть облегающим, а не висеть балахоном. Для чего вы это написали?
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Додик Аксель
Достаточно уверенно Алина держится пробуя себя в вейксерфе. Молодец !
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olvl
Здорово у Алины получается. Мне кажется, это очень сложно, удерживать равновесие на такой доске.
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STAVRsSC
Не одной ведь работой живёт человек, не надо забывать и про досуг. А активный отдых - он самый полезный. В этом Алина молодец.
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Marina Syrovova
Молодец, такая классная!!
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Iririna
Как Алина хорошо на доске держится и волну чувствует!Сказано спортивный характер!Молодчина!!!
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AllaS
Алина экстремал . Круто. 🔥
А фотосет с последней коллекции Пума уже второй за последние дни .Это спец. Гидрокостюм и он естественно облегающий .
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Elena Savanuk
Ответ Додик Аксель
Достаточно уверенно Алина держится пробуя себя в вейксерфе. Молодец !
Вот, что значит фигуристка ! Для новичка у Алины вид бывалый, насколько она уверена в себе !
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Сальхов Тулупов
А здорово-то получается, умница!
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Марк Терентьев
Огнище! Алинка любительница активного отдыха.
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Алексей Токарев
Молодец, всё успевает. Развивается.
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Ольга Ив
Клёвая, энергичная, драйвовая. Молодец 👍👏😊
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flyhigh
Ответ Lubov Anikina
У настоящей спортсменки и увлечение спортивное. Молодец. Лина, это не кофта, а сам гидрокостюм, он и должен быть облегающим, а не висеть балахоном. Для чего вы это написали?
Ну уровень журналистики sports дно как обычно 😂 Лина, видимо, гидрокостюм только водолазный представляет
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Verysia
Спортсменка до мозга костей, азартная и дерзкая, не боится пробовать новое.
Выложила ещё и видео со своими «плюхами» в воду.😂
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Марк Терентьев
Ответ Elena Savanuk
Вот, что значит фигуристка ! Для новичка у Алины вид бывалый, насколько она уверена в себе !
Ну,Алина давненько увлечена этим,просто редко получается покататься. Главное в удовольствие
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Jane Earlosofical
привет от пума!!! великолепные ноги, фигура и вся Алина целиком!!! 🔥👍
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Oeva
Алина красопетка) А Пума, похоже, потихоньку выходит из сумрака.
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Jane Earlosofical
Ответ Два уха
Фотошоп просто жуткий.🙈 На фото и видео два разных человека.
стандартная коррекция для рекламы. на фото и в видео Алина такая же стройная красавица.
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Jane Earlosofical
Ответ Два уха
На фото без фотошопа она кубышка лет 30-ти.
не вижу такого. вижу красотку стройную.
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Юлия Кокорева
Настоящая спортсменка. Умница и красавица!
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Verysia
Ответ Gemma157
Ничо се она себя фотошопит..
Гемма, ты все о своём.
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Jane Earlosofical
Ответ Oeva
Алина красопетка) А Пума, похоже, потихоньку выходит из сумрака.
тем более такой амбассадор красивый 😊 представляю как они по былым проектам с Алиной скучают.
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Наталья Будаева
Вау, Алина намного лучше держится на волнах, как говорится- смелость города берёт, умница❤
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Веселый грибочек
Какая красивая Алина! Фотографии -- огонь-огнище! 🔥🔥🔥
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Jane Earlosofical
Ответ Два уха
Ей бы работу кондукторов рекламить в самый раз. Идёт по автобусу такая тётя с сумкой на животе и орёт - "обилечиваемся!" Прям её образ.
ахах)) вы окей? дышите глубже.
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