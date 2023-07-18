Татьяна Тарасова: «Не считаю, что наши фигуристки не должны сниматься в откровенных фотосессиях. Разве Туктамышева, Медведева и Загитова фотографировались полностью голыми?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась об откровенных фотосессиях российских фигуристок.

«Не считаю, что наши фигуристки не должны сниматься в откровенных фотосессиях. Кто-то из наших девочек разве не соблюдает этический кодекс? Разве Туктамышева, Медведева и Загитова фотографировались без всего, полностью голыми? Никогда в это не поверю. Ни разу не видела их голыми!

Не надо сравнивать наше и сегодняшнее поколение фигуристов. Колоссальные отличия и дело не только в скромности – время было другим. В те годы не было откровенных фотосессий, но если бы их проводили, то в них принимали бы участие. А так, в этом плане все было спокойнее. Однако рассуждения на эту тему считаю полнейшей ерундой!» – сказала заслуженный тренер СССР.

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16 комментариев

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Verysia
В «Максиме» Алина замечена не была. И вообще, к чему это все? Зачем на свет снова вытащили?
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Nata Nata
А что такой список то короткий? И как Алина в него попала? Фантазии у журналистов, конечно, своеобразные. Больше у Тарасовой о ФК спросить нечего и не о кем. Сильны девчонки, все новости перебивают.
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asusp527
Ответ Verysia
В «Максиме» Алина замечена не была. И вообще, к чему это все? Зачем на свет снова вытащили?
Спортоовостей нет...вот и вытащили...Последняя фраза -ответ.
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Мира2024
Ответ Ariadnochka
А ТАТ не ханжа. И это радует.
Там просто Медведева фигурирует, от этого и "не ханжа"
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Бу!
Нравственности никакой.
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Nata Nata
Ответ Ирина Иванова
Нужно срочно принять закон, в котором обозначить размер штрафа за участие фигуристов в откровенных фотосессиях. И обязательно указать бенефициара (ФФКР или ЦСП?) и уточнить распространяется ли этот закон на действующих спортсменов, приостановивших и/или закончивших карьеру? Может несовершеннолетним и за выслугу лет предусмотреть специальные коэффициенты? (сарказм)
Может для начала запретим им ходить в бассейн, купаться в естественных водоемах и загорать на пляжах? Мало ли где трусы там задерутся или лиф купальника приподнимется, а кто-то воспользуется. позор то какой)
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mtoo
Горшочек, не вари!
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Dinamik1
Мир совсем перевернулся с ног на голову.Так что фотографировать голых старух это та еще фишка.
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Verysia
Ответ 22somebody22
Она и без "Maxim" в каждом фотосете вываливает гениталии наружу.И не только в фотосете.
Где это? Не наговаривайте.
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Мира2024
Ответ 22somebody22
Вот чем мне ТАТ нравится,так это тем,что никогда не демонстрирует тупую бабскую зависть,в отличии от большинства других женщин.Возможно,у неё в принципе её не возникает.Кажется,она завидует только своему прошлому и карьерным успехам других тренеров.
Она просто уже настолько старая, что уже забыла, как это быть молодым, вот поэтому и "не завидует"
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