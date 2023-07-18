Татьяна Тарасова: «Не считаю, что наши фигуристки не должны сниматься в откровенных фотосессиях. Разве Туктамышева, Медведева и Загитова фотографировались полностью голыми?»

Татьяна Тарасова высказалась об откровенных фотосессиях российских фигуристок.

«Не считаю, что наши фигуристки не должны сниматься в откровенных фотосессиях. Кто-то из наших девочек разве не соблюдает этический кодекс? Разве Туктамышева, Медведева и Загитова фотографировались без всего, полностью голыми? Никогда в это не поверю. Ни разу не видела их голыми!

Не надо сравнивать наше и сегодняшнее поколение фигуристов. Колоссальные отличия и дело не только в скромности – время было другим. В те годы не было откровенных фотосессий, но если бы их проводили, то в них принимали бы участие. А так, в этом плане все было спокойнее. Однако рассуждения на эту тему считаю полнейшей ерундой!» – сказала заслуженный тренер СССР.

Наши фигуристки в купальниках: красный с завязками у Бойковой, Туктик в белом и микробикини Худайбердиевой