Слуцкая о переходе Дэвис и Смолкина в Грузию: «У Дианы есть другое гражданство и родилась она не в нашей стране, поэтому в какой‑то степени логично, что она ушла»

Ирина Слуцкая высказалась о переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«На сегодняшний день это не пара лидеров, но они достаточно неплохие спортсмены. У Дианы есть другое гражданство и родилась она не в нашей стране, поэтому здесь в какой‑то степени даже и логично, что она ушла. Но она уходит с партнером, по одному ведь сложно уходить.

Здесь неправильно говорить слово «предатель». Сказать, что мы кого‑то потеряли, наверное, неправильно. Все наши лидеры – с нами», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

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