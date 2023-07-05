Свищев о переходе Дэвис и Смолкина в Грузию: «В данном случае совершено правильным было бы, чтобы государство получило компенсацию»

Теги сборная России танцы на льду Дмитрий Свищев переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин деньги Фигурное катание

Депутат Дмитрий Свищев высказался за компенсацию в случае с переходом Дэвис и Смолкина.

В начале июня стало известно, что танцевальный дуэт Диана ДэвисГлеб Смолкин, ранее представлявший Россию, будет выступать за Грузию.

«В данном случае совершено правильным было бы, чтобы государство получило компенсацию. Это касается вообще всех подобных инцидентов. Если спортсмен готовился за деньги государства и принял решение уехать, он должен компенсировать эти деньги.

Мы на прошлой неделе обсуждали этот вопрос в полном масштабе. Сейчас разрабатываем, возможно, законопроект о компенсации спортсменом тех затрат, которые на него потратило государство. Важно отметить, именно государство, не федерация даже, а государство! Это ведь деньги налогоплательщиков.

Спортсмен приходит в школу, на него сначала тратит клуб, платит тренеру, персоналу. Мы оплачиваем ему катки, спортивные сооружения. Потом он становится членом национальной команды, получает зарплату, становится на ставку системы спортивной подготовки, тратятся деньги на сборы, на соревнования, на врачей, на тренеров, огромное количество денег.

Целая машина работает на то, чтобы одного спортсмена сделать большим. Он становится звездой и принимает решение уехать из страны. Совершено логично, когда какая-то страна предложила спортсмену уехать и хочет получить уже готового чемпиона, а наше государство вкладывало деньги годами, пусть тогда то государство компенсирует затраты.

Мы можем понять спортсмена, который уезжает. Ну, не готов он ждать, хочет уехать, нет у него терпения и привязанности к родине своей. Хорошо, компенсируйте тогда, пожалуйста, затраты. Государство должно деньги, возвращенные за подготовку этого спортсмена, потратить на то, чтобы продолжать растить чемпионов», – сказал Свищев.

В истории с переходом Дэвис и Смолкина хуже всех выглядят не они

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3 комментария

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Адриана
А Губанова компенсировала?
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Olga.t
Во-первых, Свищев как депутат ГД должен опираться на закон, а не рассуждать о том, что было бы справедливо...
Даже если они изменят законодательство в этой части, то закон обратной силы не имеет.
И почему это должно касаться только спорта?
Не ограничивайте себя, государство тратило деньги на обучение каждого гражданина в школе, многим платили стипендию в институте, или они учились на бюджете...

Поискали бы деньги в других местах, больше бы нашли.
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