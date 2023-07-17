Александр Жулин: «Загорски и Гурейро запомнились только тем, что они из разных стран, а представляли Россию. Не о чем разговаривать»
Александр Жулин прокомментировал новость о завершении карьеры Загорски и Гурейро.
— Ничего такого особенного не случилось. Закончили и закончили.
— В целом, чем‑то карьера этой пары вам запомнилась?
— Да нет. Только тем, что они из разных стран, а представляли Россию. А так, вообще не о чем разговаривать, — сказал Жулин.
Участники Олимпиады-2018 Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили карьеру
Честно, то, что происходит, уже за гранью...
Надеюсь, для разнообразия позвонят кому-то, кто даст вменяемый комментарий.
Сегодня по радио говорили про ЗГ, перечислили их титулы.
Жулин: Тук-тук…
Вообще, ЗГ были очень яркими, но в спортивном плане бестолковыми. С их данными можно было побороться за место под солнцем. Столько лет они были третьей парой, но ни разу не навязали борьбу лидерам. Даже СБ изредка Каца дергали. В общем, жаль.