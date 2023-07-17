Александр Жулин: «Загорски и Гурейро запомнились только тем, что они из разных стран, а представляли Россию. Не о чем разговаривать»

Александр Жулин прокомментировал новость о завершении карьеры Загорски и Гурейро.

— Ничего такого особенного не случилось. Закончили и закончили.

— В целом, чем‑то карьера этой пары вам запомнилась?

— Да нет. Только тем, что они из разных стран, а представляли Россию. А так, вообще не о чем разговаривать, — сказал .

Участники Олимпиады-2018 Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили карьеру