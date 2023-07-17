Александр Жулин: «Загорски и Гурейро запомнились только тем, что они из разных стран, а представляли Россию. Не о чем разговаривать»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Джонатан Гурейро Тиффани Анастасия Загорски Матч ТВ Фигурное катание

Александр Жулин прокомментировал новость о завершении карьеры Загорски и Гурейро.

— Ничего такого особенного не случилось. Закончили и закончили.

— В целом, чем‑то карьера этой пары вам запомнилась?

— Да нет. Только тем, что они из разных стран, а представляли Россию. А так, вообще не о чем разговаривать, — сказал Жулин.

Участники Олимпиады-2018 Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили карьеру

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35 комментариев

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alexandrinech
Я не понимаю: Тиффани и Джонатан всем нашим икспертам в кашу плюнули, что ли? Почему так сложно пожелать ребятам удачи? Некрасиво давать комментарии в стиле «да всем пофиг, никому не интересно, они ничем не запомнились» и т.д.
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Ольга Яковлева
Какой же все-таки урод этот Жулин. Это ведь его бывшие ученики…
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bona ulo
Наш фигурнокатательный "бомонд" не изменяет себе. Эти "люди" видимо физически не способны сказать ничего хорошего, если не видят в этом никакой выгоды. Чем и вызывают неуважение к себе и даже стойкое отвращение.
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+17
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unknownman
Что такого сделали Загорски с Гурейро что все прям боятся сказать хоть одно доброе слово о них?
+15
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unknownman
Ни одного доброго слова от бомонда... Видимо реально хорошие люди Тиффани и Джонатан !
+13
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+12
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Мира2024
Это они кого хотят убедить?
Честно, то, что происходит, уже за гранью...
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Мэй Касахара
Неужели так трудно просто пожелать ребятам удачи вне спорта? Да пара не топовая, но комментарии наших экспертов… 🤦‍♀️
+10
-1
+9
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Лиля Симонова
Зачем обзванивать всех тренеров и спрашивать мнение об уходе? Чтобы под конец карьеры испортить ребятам настроение такими откликами? Журналисты, займитесь делом и имейте совесть.
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Каролина!
Дичь какая-то с комментариями. Неужели несколько хороших слов нельзя сказать или промолчать хотя бы? ЗГ, вроде бы, никому дорогу не переходили. Пара не про всё золото мира (таких вообще мало). Но у них были медали, запоминающиеся танцы, интересные образы.
Надеюсь, для разнообразия позвонят кому-то, кто даст вменяемый комментарий.
+7
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Anna
Что-то тут странное, почему все так агрессивно на них реагируют, вроде бы, дорогу никому не переходили 🤔
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spf12
Почему не спросили у Кустаровой и Алексеевой? Наверняка они нашли бы теплые слова для своих спортсменов.
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Svetlana77
Они что сговорились всё что ли..
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bolelschiza
Это какой-то флэшмоб по неуважению к спортсменам среди фк-экспертов?
Сегодня по радио говорили про ЗГ, перечислили их титулы.
+7
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Додик Аксель
Сегодня день "добрых", "чутких" и "отзывчивых" экспертов. Но в жизни часто как в пословице : " Как аукнется так и откликнется...
+4
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Oeva
Ростанцы - самый гадюшник из всех видов ФК. Самый блатной, самый кумовской, самый необъективный, самый продажный. Если бы не Василиса Кагановская, желала бы, чтобы танцы исключили из оли-программы как нечто, не имеющее к спортивным принципам никакого отношения.
+4
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Charliz
Ответ unknownman
Ни одного доброго слова от бомонда... Видимо реально хорошие люди Тиффани и Джонатан !
По ходу именно так.
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spf12
Ответ Ольга Яковлева
Какой же все-таки урод этот Жулин. Это ведь его бывшие ученики…
А ведь и правда, он был их тренером. А ответил так, как будто и рядом не стоял…
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Charliz
Мы: Не, это уже дно!
Жулин: Тук-тук…
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Mion
Такое чувство, что бомонд просто завидует: ребят в Японию позвали, денег подзаработали, но не поделились ни с кем. Как же так))

Вообще, ЗГ были очень яркими, но в спортивном плане бестолковыми. С их данными можно было побороться за место под солнцем. Столько лет они были третьей парой, но ни разу не навязали борьбу лидерам. Даже СБ изредка Каца дергали. В общем, жаль.
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Фира Фасхутдинова
И эти люди борются за звание «лучшая ФК страна»?! Просто серпентарий какой-то...
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spf12
Ответ Charliz
Причем тут ДС вообще? И что ЗГ попытались дернуть в 3 страны?)) просто закончили со спортом)
Про три страны вам сами спортсмены рассказали или сплетни собираете?
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chespo
Уже 4-я по счету говорящая голова провожает ЗГ в одинаково уничижительной форме. Есть что-то такое, что неизвестно широкой публике о них?
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Jane Earlosofical
мдя....
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Каролина!
Ответ Oleandra
ЗГ просто захотели отвязаться от всего, что связано с Россией, даже слово это не упоминать.. не числиться хотя бы номинально в российской сборной и не приезжать сюда вовсе.. почему-то за это же самое ДС заклеймили позором, а тут - добрые слова, видите ли, надо им сказать вослед..
ДС весь сезон просидели на деньги, которые сборникам выделялись. ЗГ ни в сборной, ни даже в резерве не были.
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Мира2024
Ответ Каролина!
Дичь какая-то с комментариями. Неужели несколько хороших слов нельзя сказать или промолчать хотя бы? ЗГ, вроде бы, никому дорогу не переходили. Пара не про всё золото мира (таких вообще мало). Но у них были медали, запоминающиеся танцы, интересные образы. Надеюсь, для разнообразия позвонят кому-то, кто даст вменяемый комментарий.
Надеюсь, Роднину не побеспокоят
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