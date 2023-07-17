Тарасова о дуэте Загорски – Гурейро: «Я бы не сказала, что они здорово выступали. Даже не думала, какая у них карьера»
Татьяна Тарасова прокомментировала новость о завершении карьеры Загорски и Гурейро.
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выступали в танцах на льду за Россию с 2014 года. Они участвовали в Олимпийских играх-2018, чемпионатах мира и Европы, становились призерами этапов Гран-при и чемпионатов России.
Сегодня Гурейро объявил в соцсети, что пара завершает соревновательную карьеру.
«Они сделали то, что хотели. Могли и не завершать. Я бы не сказала, что они здорово выступали, даже не думала, какая у них карьера», – сказала заслуженный тренер СССР.
Пусть потом не удивляются подобному в их сторону
Жесть. Пара всегда цепляла и была интересна.