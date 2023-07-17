Тарасова о дуэте Загорски – Гурейро: «Я бы не сказала, что они здорово выступали. Даже не думала, какая у них карьера»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Джонатан Гурейро Тиффани Анастасия Загорски Фигурное катание

Татьяна Тарасова прокомментировала новость о завершении карьеры Загорски и Гурейро.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выступали в танцах на льду за Россию с 2014 года. Они участвовали в Олимпийских играх-2018, чемпионатах мира и Европы, становились призерами этапов Гран-при и чемпионатов России. 

Сегодня Гурейро объявил в соцсети, что пара завершает соревновательную карьеру. 

«Они сделали то, что хотели. Могли и не завершать. Я бы не сказала, что они здорово выступали, даже не думала, какая у них карьера», – сказала заслуженный тренер СССР.  

14 комментариев

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Ann P
Что за токсичность от Тарасовой, Авербуха ?!
Пусть потом не удивляются подобному в их сторону
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Peter Varfolomeyev
Подумаешь, всего лишь третья пара страны в свое время. Ну и жабы же они все токсичные !
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Svetlana Yablonskaya
Есть такая специализация - гадости говорить...
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ДИАНА
Зря так грубо, Татьяна Анатольевна, ребята искренние и добрые, пусть все у них будет хорошо!!!!
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Мира2024
Еще одна... да ужжжж...
+7
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Charliz
Ну, что сказать? Старость - не радость.
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anna788587
Ответ Charliz
Ну, что сказать? Старость - не радость.
Особенно, если она приходит без мудрости.
+4
0
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bezsugar
Давно пора перестать брать у Тарасовой какие бы то ни было интервью и комментарии. Не потому что она вся такая бедненькая, старенькая. А чтобы предать старую, противную интриганку заслуженному забвению!
+3
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Gemma157
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Ну это же не Диша с Дэвисом чтобы Тарасова с Авербухом рассыпались в комплиментах..
+2
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bezsugar
Ответ Anna
Ну, там мама не последний человек в судействе, так что условный третий номер
Однако, их все-таки не тащили по головам других и не давали на бэшках баллы на уровне Хаббелл Донохью))) как некоторым ушедшим грузинам))
+4
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galik55
Это что сейчас вся их тусовка будут ядоточить.
Жесть. Пара всегда цепляла и была интересна.
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Oeva
Ответ Charliz
Ну, что сказать? Старость - не радость.
В молодости она была другой? Что-то сомневаюсь.
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Anna
Ответ bezsugar
Однако, их все-таки не тащили по головам других и не давали на бэшках баллы на уровне Хаббелл Донохью))) как некоторым ушедшим грузинам))
Кошмар, на Американских водокачках топят своих в пользу ушедших грузинов)
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