Авербух о завершении карьеры Загорски и Гурейро: «Кому-то это интересно? Мне нет»

Илья Авербух заявил, что ему неинтересна новость о завершении карьеры Загорски и Гурейро.

Танцевальный дуэт последний раз участвовал в соревнованиях в сезоне-2021/22 – на чемпионате России они заняли 8-е место.

«Это смешно просто, Загорски и Гурейро давно завершили карьеру. Кому‑то это интересно? Мне нет», – сказал .

Участники Олимпиады-2018 Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили карьеру