Авербух о завершении карьеры Загорски и Гурейро: «Кому-то это интересно? Мне нет»
Илья Авербух заявил, что ему неинтересна новость о завершении карьеры Загорски и Гурейро.
Танцевальный дуэт последний раз участвовал в соревнованиях в сезоне-2021/22 – на чемпионате России они заняли 8-е место.
«Это смешно просто, Загорски и Гурейро давно завершили карьеру. Кому‑то это интересно? Мне нет», – сказал Авербух.
Участники Олимпиады-2018 Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили карьеру
Отвратительные комментарии у Авербуха и Тарасовой.
Ну конечно, это же не Диша со Смолкиным, чего тут елеем разливаться🤨
Пара замечательная, яркая. Ребятам удачи.