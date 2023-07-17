Авербух о завершении карьеры Загорски и Гурейро: «Кому-то это интересно? Мне нет»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Джонатан Гурейро Тиффани Анастасия Загорски Фигурное катание

Илья Авербух заявил, что ему неинтересна новость о завершении карьеры Загорски и Гурейро.

Танцевальный дуэт последний раз участвовал в соревнованиях в сезоне-2021/22 – на чемпионате России они заняли 8-е место. 

«Это смешно просто, Загорски и Гурейро давно завершили карьеру. Кому‑то это интересно? Мне нет», – сказал Авербух

Участники Олимпиады-2018 Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили карьеру

19 комментариев

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so_bobo
зачем там мерзко комментировать..
+33
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Katerina Sunny
У Авербуха в шоу их не будет, поэтому и неинтересно.
+19
-1
+18
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Charliz
Ответ Katerina Sunny
У Авербуха в шоу их не будет, поэтому и неинтересно.
Тот момент, когда абсолютному большинству не интересны ни Авербух, ни его шоу))
+14
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+13
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Charliz
Не нашел в себе сил быть хотя бы воспитанным?
+12
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Мира2024
А нельзя просто найти пару добрых слов в адрес ребят и пожелать удачи... мдааа...
+12
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bezsugar
Откуда такое пренебрежение?? Да, карьера не из великих, но это был крепкий 3 номер сборной, участники Олимпиады.
Отвратительные комментарии у Авербуха и Тарасовой.
Ну конечно, это же не Диша со Смолкиным, чего тут елеем разливаться🤨
+14
-3
+11
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АНтошка 14
А если в этой новости поменять фамилию? Он так же ответит?
+10
0
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Svetlana Yablonskaya
Пару добрых слов сказать - не судьба?
+9
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Aqva
Какое неуважение к коллегам!
+9
0
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Defender64
Капитан Безразличность
+5
0
+5
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JL JL
Зато ему нравится наговаривать своим рестическим голоском и хапать без конца и края монетку.
+7
-2
+5
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Девочка с севера
Ответ Charliz
Не нашел в себе сил быть хотя бы воспитанным?
Это уже не первый случай!
+3
0
+3
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Девочка с севера
А мне - да.
+2
0
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Додик Аксель
В этом весь Авербух Илья Хамлович ... Кому-то он интересен ? Мне нет.
+3
-1
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Narmi_na
Если тебе не интересно, это не значит, что никому не интересно. Всегда были интересной парой.
+1
0
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galik55
Ничего другого от Авера не ожидала. Мерзко.
Пара замечательная, яркая. Ребятам удачи.
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0
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Pema
А многим ли интересно что сказал Авербух по поводу завершения карьеры ЗГ? Зачем нужен такой эксперт?)
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