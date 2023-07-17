Бестемьянова о Загорски – Гурейро: «Я приветствовала поступок Тиффани, которая каталась на ЧР будучи больной. Но это все, что мне запомнилось за их карьеру»

Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о завершении карьеры Загорски и Гурейро.

«Зачем они сейчас еще объявили об этом? Для меня они давно завершили карьеру, я их уже не ждала.

Они были симпатичной парой. Я всегда приветствовала героический поступок Тиффани, которая каталась на чемпионате России будучи больной, чуть в обморок не упала. Но это все, что мне запомнилось за их карьеру.

Мне очень стыдно, я не помню их программ, а главная задача танцев именно в этом», — сказала .

Участники Олимпиады-2018 Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили карьеру