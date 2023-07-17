Бестемьянова о Загорски – Гурейро: «Я приветствовала поступок Тиффани, которая каталась на ЧР будучи больной. Но это все, что мне запомнилось за их карьеру»
Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о завершении карьеры Загорски и Гурейро.
«Зачем они сейчас еще объявили об этом? Для меня они давно завершили карьеру, я их уже не ждала.
Они были симпатичной парой. Я всегда приветствовала героический поступок Тиффани, которая каталась на чемпионате России будучи больной, чуть в обморок не упала. Но это все, что мне запомнилось за их карьеру.
Мне очень стыдно, я не помню их программ, а главная задача танцев именно в этом», — сказала Бестемьянова.
Участники Олимпиады-2018 Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили карьеру
Сегодня день гадюк? Почему так смердят ТАТ, Изя и Бестия?
Почему вместо пары добрых слов в адрес Тиффани и Джонатана столько пренебрежения от неуважаемого ФК-бомонда?
Я вот не верю в эффект бумеранга, но надеюсь, что всё вернётся сторицей этим "экспертам".
Джонику и Тиффани удачи в новой жизни!
А пара была симпатичная, со своим лицом.
грищукплатов