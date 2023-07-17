Бестемьянова о Загорски – Гурейро: «Я приветствовала поступок Тиффани, которая каталась на ЧР будучи больной. Но это все, что мне запомнилось за их карьеру»

Теги сборная России танцы на льду Наталья Бестемьянова Джонатан Гурейро Тиффани Анастасия Загорски Фигурное катание

Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о завершении карьеры Загорски и Гурейро.

«Зачем они сейчас еще объявили об этом? Для меня они давно завершили карьеру, я их уже не ждала.

Они были симпатичной парой. Я всегда приветствовала героический поступок Тиффани, которая каталась на чемпионате России будучи больной, чуть в обморок не упала. Но это все, что мне запомнилось за их карьеру.

Мне очень стыдно, я не помню их программ, а главная задача танцев именно в этом», — сказала Бестемьянова

Участники Олимпиады-2018 Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили карьеру

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23 комментария

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bezsugar
Я что-то пропустила или когда Тиффани с Джонатаном успели так смачно наступить на больные мозоли прогнившего фк-бомонда?))
Сегодня день гадюк? Почему так смердят ТАТ, Изя и Бестия?
+32
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+32
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Olga.t
Они сговорились сегодня что ли??
Почему вместо пары добрых слов в адрес Тиффани и Джонатана столько пренебрежения от неуважаемого ФК-бомонда?

Я вот не верю в эффект бумеранга, но надеюсь, что всё вернётся сторицей этим "экспертам".

Джонику и Тиффани удачи в новой жизни!
+31
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+31
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Ostinato
Что не так с этими особами? ЗГ - офигенно яркая пара и просто приятные люди. Зачем их ТАК провожают?
+17
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AnnaSmirnova2000
Им участие в Fantasy on Ice в этом году простить что ли все не могут?
+13
-2
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Лека-Лека
Такое впечатление, что дана команда ФАС на поливание грязью ЗГ. Вот бомонд старается. Всем по конфетке дадут.
+10
0
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Maxol
А я не могу вспомнить, что катала Бестемьянова. Ничего не запомнилось, кроме ее волос.
+12
-2
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Numb
Ответ bezsugar
Я что-то пропустила или когда Тиффани с Джонатаном успели так смачно наступить на больные мозоли прогнившего фк-бомонда?)) Сегодня день гадюк? Почему так смердят ТАТ, Изя и Бестия?
Потому что ЗГ наступали на пятки внучкам СБ.
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Загорски с Гурейро конечно не назвать выдающейся парой, но это слишком.. Что-то их не любит светское общество нашего ФК..
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Heopsa
Конечно, не запомнила она ничего. Каскады у Загитовой в это время считала.
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На Пекин
Ответ Heopsa
Конечно, не запомнила она ничего. Каскады у Загитовой в это время считала.
И Загитова тоже не могла понять, за что к ней такое отношение, в тот же клубок доброжелателей попала, до сих пор аукается.
+5
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Tata777
ха м ло одним словом а не бомонд
+4
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simply A
До чего же мерзкий этот рос. фк-бомонд! Ну почему нельзя сказать пару добрых слов? Почему уходящим надо обязательно плюнуть в спину? Нечего сказать, так откажись комментировать.
А пара была симпатичная, со своим лицом.
+3
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Япростозритель
Помню, не помню... Вроде профессионалы, а рассуждают как проходимцы с улицы. Кто дал команду ФАС? Не думал, что на ЗГ так накинутся.
+3
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ретроградный меркурий
У ЗГ было что запомнить за их карьеру. Тиффани в каком-то смысле была похожа на саму Бестемьянову - яркая зажигательная рыжая парница. Жаль, что Филимоновна запомнила только прокат больной Тиффани. Я, кстати, это решение не одобрял, предчувствовал, что она не сможет нормально откатать - смотреть на это было больно. Это просто форменное издевательство над своим здоровьем, пусть и героическое.
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chespo
Кому же ЗГ так насолили, что весь бомонд вместо обычных формальных пожеланий решил их полить напоследок?
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simply A
Ответ bezsugar
Я что-то пропустила или когда Тиффани с Джонатаном успели так смачно наступить на больные мозоли прогнившего фк-бомонда?)) Сегодня день гадюк? Почему так смердят ТАТ, Изя и Бестия?
А есть ли такой день, когда они не смердят? Вопрос риторический)
+1
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Девушка Безимени
Ответ Лиля Симонова
А танго?
либертанго)
грищукплатов
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so_bobo
фу-фу-фу
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Додик Аксель
Кому звонили по поводу завершения карьеры Загорски-Гурейро отличились своим хамством ( Авербух ), безразличием ( Тарасова ) и БМП ( без малейшего понятия ) Бестемьянова. Вот такие у нас эксперты, но других для нас нет...
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gu-zela
Тиффани гибкая,грациозная,артистичная по сравнению с бести-бревном и ее внуками
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Япростозритель
Ответ bezsugar
Я что-то пропустила или когда Тиффани с Джонатаном успели так смачно наступить на больные мозоли прогнившего фк-бомонда?)) Сегодня день гадюк? Почему так смердят ТАТ, Изя и Бестия?
Сейчас Роднина ещё скажет своё "фу")
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Лиля Симонова
Ответ Maxol
А я не могу вспомнить, что катала Бестемьянова. Ничего не запомнилось, кроме ее волос.
А танго?
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