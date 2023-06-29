«После нескольких дней дома мы осознаем, насколько невероятным было наше пребывание в Японии». Загорски и Гурейро о шоу Fantasy on Ice

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро рассказали о выступлении в Японии.

С 26 мая по 25 июня в различных японских городах проходило ледовое шоу Fantasy on Ice.

«Fantasy on Ice в Японии. Какое же это волшебное время. После нескольких дней дома мы постепенно осознаем, насколько невероятным было наше пребывание в Японии...

Встречи с таким количеством прекрасных людей, воссоединение со старыми друзьями, удовольствие от множества новых моментов, возможность попробовать что-то новое, а также возможность заниматься любимым делом.

Для меня было честью участвовать в финальном туре Джонни Вейра, это событие было наполнено искренними эмоциями и любовью. Ты звезда и настоящее вдохновение.

Это путешествие навсегда останется в наших сердцах, и мы просто хотим выразить огромную благодарность судьбе за столь удивительный опыт, а также всем людям, которые сделали это особенным. Мы любим вас всех и скучаем», – говорится в совместной публикации Загорски и Гурейро в инстаграме.