«После нескольких дней дома мы осознаем, насколько невероятным было наше пребывание в Японии». Загорски и Гурейро о шоу Fantasy on Ice

Теги Джонни Вейр сборная России танцы на льду сборная США мужское катание Джонатан Гурейро Тиффани Анастасия Загорски ледовые шоу Фигурное катание

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро рассказали о выступлении в Японии.

С 26 мая по 25 июня в различных японских городах проходило ледовое шоу Fantasy on Ice.

«Fantasy on Ice в Японии. Какое же это волшебное время. После нескольких дней дома мы постепенно осознаем, насколько невероятным было наше пребывание в Японии...

Встречи с таким количеством прекрасных людей, воссоединение со старыми друзьями, удовольствие от множества новых моментов, возможность попробовать что-то новое, а также возможность заниматься любимым делом.

Для меня было честью участвовать в финальном туре Джонни Вейра, это событие было наполнено искренними эмоциями и любовью. Ты звезда и настоящее вдохновение.

Это путешествие навсегда останется в наших сердцах, и мы просто хотим выразить огромную благодарность судьбе за столь удивительный опыт, а также всем людям, которые сделали это особенным. Мы любим вас всех и скучаем», – говорится в совместной публикации Загорски и Гурейро в инстаграме.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
Что есть в Японии, но нет дома:
- множества прекрасных людей;
- воссоединения со старыми друзьями;
- удовольствия от множества новых моментов;
- возможности попробовать что-то новое;
- возможности заниматься любимым делом.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Зачем писать о австралийце и англичанке, которые уже и забыли, что когда-то за Россию катались.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
anyen
А дома - это где?🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий