Татьяна Навка: «Надеемся, что разум возобладает, люди вспомнят, что спорт – это не про политику, а про дружбу, любовь и преодоление»
Татьяна Навка высказалась о допуске россиян на Олимпийские игры в Париже.
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля.
«Надежда всегда умирает последней. Это не отказ. Просто в данный момент приглашение не состоится.
Но мы надеемся, что разум возобладает, люди вспомнят, что спорт – это совсем не про политику, а про дружбу, любовь и преодоление.
Надеюсь, люди, которые принимают это решение, будут благоразумны и вспомнят, для чего все это», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Вы Татьяна либо крестик снимите, либо трусы наденьте