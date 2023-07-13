Татьяна Навка: «Надеемся, что разум возобладает, люди вспомнят, что спорт – это не про политику, а про дружбу, любовь и преодоление»

Татьяна Навка высказалась о допуске россиян на Олимпийские игры в Париже.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля.

«Надежда всегда умирает последней. Это не отказ. Просто в данный момент приглашение не состоится.

Но мы надеемся, что разум возобладает, люди вспомнят, что спорт – это совсем не про политику, а про дружбу, любовь и преодоление.

Надеюсь, люди, которые принимают это решение, будут благоразумны и вспомнят, для чего все это», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.