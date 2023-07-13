Татьяна Навка: «Надеемся, что разум возобладает, люди вспомнят, что спорт – это не про политику, а про дружбу, любовь и преодоление»

Теги Татьяна Навка МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 ТАСС Фигурное катание

Татьяна Навка высказалась о допуске россиян на Олимпийские игры в Париже.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля. 

«Надежда всегда умирает последней. Это не отказ. Просто в данный момент приглашение не состоится.

Но мы надеемся, что разум возобладает, люди вспомнят, что спорт – это совсем не про политику, а про дружбу, любовь и преодоление.

Надеюсь, люди, которые принимают это решение, будут благоразумны и вспомнят, для чего все это», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду. 

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13 комментариев

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Fullhouse
Возобладает-возобладает. Когда наше общество вылечится от скверны путинизма и его имперских скреп. Только ты, таня, будешь наблюдать за этим из мест не столь отдаленных
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Девушка Безимени
врете, тетя, и не краснеете
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Назар Игорь
Скажи это мужу за вечерним чаепитием.
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Savardus
Сначала сами орут с высоких трибун, что Россия доказала свое величие и исключительность благодаря выступлениям на Олимпиадах/ЧМ/ЧЕ/Других стартах, а потом у них "Спорт вне политики".

Вы Татьяна либо крестик снимите, либо трусы наденьте
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Геннадий Тимченко
Надежда последней, значит Татьяна раньше❓🤔
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KMR
И про шоу за 50 лямов)
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Alexander2022
Разум и представители российской власти, а также приближенные вроде Навки, никогда не пересекаются
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Val5995
Вот как раз разум и возобладал. Хоть где-то
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Alex
Комментарии админятся Единой Россией?
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Melnikov1968
Повторение (мантры) - мать учения. А кто же отец:)???
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Elena Savanuk
Ответ Геннадий Тимченко
Надежда последней, значит Татьяна раньше❓🤔
Сорвали с языка !
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Любитель_ФК
Навка такая наивная или просто прикидывается. Взывать к совести или к разуму этих людей, все равно, что предъявлять такие же просьбы к богатым, что у них возобладает совесть и разум и они начнут раздавать свои деньги бедным.
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Назар Игорь
Ответ Fullhouse
Возобладает-возобладает. Когда наше общество вылечится от скверны путинизма и его имперских скреп. Только ты, таня, будешь наблюдать за этим из мест не столь отдаленных
Не уверен, она вслед за мужем не поедет, это не жена декабриста.
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