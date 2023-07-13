Тарасова о решении МОК не приглашать Россию на Олимпиаду в установленный срок: «Сволочи! Чтобы они сгорели!»

Татьяна Тарасова высказалась о том, что Россия не получит приглашения на Олимпиаду-2024.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля.

«Сволочи! Чтобы они сгорели! Не хочу говорить и даже думать о том, что мы не примем участие в Олимпиаде», — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.