Тарасова о решении МОК не приглашать Россию на Олимпиаду в установленный срок: «Сволочи! Чтобы они сгорели!»
Татьяна Тарасова высказалась о том, что Россия не получит приглашения на Олимпиаду-2024.
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля.
«Сволочи! Чтобы они сгорели! Не хочу говорить и даже думать о том, что мы не примем участие в Олимпиаде», — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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