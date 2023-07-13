Тарасова о решении МОК не приглашать Россию на Олимпиаду в установленный срок: «Сволочи! Чтобы они сгорели!»

Теги Татьяна Тарасова МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Спорт-Экспресс Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о том, что Россия не получит приглашения на Олимпиаду-2024.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля. 

«Сволочи! Чтобы они сгорели! Не хочу говорить и даже думать о том, что мы не примем участие в Олимпиаде», — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

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19 комментариев

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Ебздрогыч
Сволочи! Они убили Кенни! (с)
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olvl
Обидно, неприятно, плохо, но ОИ это ещё не вся жизнь.
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verb
У ТАТ подгорает. 😁
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alexnew
Ответ Геннадий Тимченко
«Сволочи! Чтобы они сгорели!" - как в старом анекдоте про слона - с таким настроем успех в переговорах под большим вопросом 🤢
Абсолютно ничего не зависит от ее настроения, как впрочем и от настроения кого-либо из переговорщиков, да и переговоров никаких нет и быть не может. Переговоры подразумевают наличие двух субъектов независимых.
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Блинчик
"Ненавижу! Ненавижу этот МОК! Никогда больше не поедем на Олимпиады!" - добавила Тарасова.
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steelhard
ТАТ, как всегда, режет
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grey9610212
Татьяна Анатольевна ,всё вернётся к ним и " Аз Воздам"
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СИ
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Ждущие, а Вы ожидали другого решения от русофобского запада?!
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Красный чай
Ну пока полухнула тарасова, видимо так сильно что скоро будет видно зарево на небе
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Иван Иванов
"К сожалению нас в очередной раз нагло обманули! Нас просто водили за нос, обманывали! Надули! Кинули просто!" ©️
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Волька-ибн-Алёша
— Здорово, сволочи! — поприветствовал он новых товарищей и, бесцеремонно растолкав сидевших у печки, устроился поближе к теплу.
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Девушка Безимени
совсем уже
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Olga.t
Спокойно, и точка)
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Геннадий Тимченко
«Сволочи! Чтобы они сгорели!" - как в старом анекдоте про слона - с таким настроем успех в переговорах под большим вопросом 🤢
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steelhard
Ответ Геннадий Тимченко
Вы не правы - она представитель госудаства, получающее от этого государства деньги - поэтому её мнение это позиция государства.... Такой же она представитель государства как Свищёв, Захарова, Тютюшкин и прочие
Это что же получается, каждый пенсионер представитель государства?)
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