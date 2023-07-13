Светлана Журова: «МОК хочет найти возможность, чтобы спортсмены смогли принять участие в Олимпиаде. Оттягивают момент до последнего»
Светлана Журова высказалась о допуске россиян к Олимпийским играм в Париже.
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля.
«Мы ждали эту дату, чтобы они определились. Но они пока тянут.
МОК хочет найти возможность для россиян и белорусов чуть позже, чтобы спортсмены все-таки смогли принять участие в Олимпийских играх.
Они оттягивают этот момент до последнего, ищут пути. И до последней возможности будут тянуть», – сказала депутат Госдумы.
2 комментария