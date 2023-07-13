Светлана Журова: «МОК хочет найти возможность, чтобы спортсмены смогли принять участие в Олимпиаде. Оттягивают момент до последнего»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 ТАСС Коньки/шорт-трек

Светлана Журова высказалась о допуске россиян к Олимпийским играм в Париже.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в ранее установленный срок – 26 июля. 

«Мы ждали эту дату, чтобы они определились. Но они пока тянут.

МОК хочет найти возможность для россиян и белорусов чуть позже, чтобы спортсмены все-таки смогли принять участие в Олимпийских играх.

Они оттягивают этот момент до последнего, ищут пути. И до последней возможности будут тянуть», – сказала депутат Госдумы

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2 комментария

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Viks
МОК не пригласит Россию, ОКР - когда до вас это дойдёт?
+2
0
+2
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Yan D
Ответ Viks
МОК не пригласит Россию, ОКР - когда до вас это дойдёт?
У всех этих стонов только один адресат 🤷‍♂️
0
0
0
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