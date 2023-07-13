Антон Сихарулидзе: «В календаре нет финала Гран-при, потому что в этом сезоне будет другой турнир, который и станет финалом – Спартакиада»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР Гран-при России Спартакиада Фигурное катание

Антон Сихарулидзе объяснил, почему финала Гран-при России нет в календаре будущего сезона.

«В календаре нет финала Гран-при по фигурному катанию, потому что в этом сезоне будет другой турнир, который и станет финалом – «Спартакиада сильнейших».

Отбор на «Спартакиаду сильнейших» будет проходить на этапах Гран-при, и по результатам этапов лучшие спортсмены будут соревноваться в финале Спартакиады», – сказал исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России. 

Шесть этапов Гран-при России запланированы на октябрь и ноябрь, «Спартакиада сильнейших» пройдет с 15 по 18 февраля в Магнитогорске.

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2023/24: Гран-при стартует в октябре, чемпионат России – в декабре

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7 комментариев

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Anna
Ответ Lennuci
А призовые за финал ГП куда?
Никуда, нет денег
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Додик Аксель
В нынешнем сезоне ФГП не вписался у ФФКР в календарь соревнований по фигурному катанию.
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Katerina Sunny
Спартакиада сильнейших- это вместо международных соревнований, с белорусами вне конкурса?
+2
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ДИАНА
👌👍🤝
0
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Алексей Токарев
Получается беларусы не могут отобраться на Спартакиаду, потому что они на этапах гран-при вне конкурса.
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Lennuci
А призовые за финал ГП куда?
0
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Пользователь Гугла
а в чем прикол, поменяли название финал гран при на спартакиаду сильнейших, тогда надо быть последовательным и назвать этапы гран при, этапами спартакиады сильнейших, после бана зациклились на слове спартакиада, наш ответ западу, теперь везде спартакиады и конечно федра не могла не потдержать скрепа тренд
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