Антон Сихарулидзе: «В календаре нет финала Гран-при, потому что в этом сезоне будет другой турнир, который и станет финалом – Спартакиада»

Антон Сихарулидзе объяснил, почему финала Гран-при России нет в календаре будущего сезона.

«В календаре нет финала Гран-при по фигурному катанию, потому что в этом сезоне будет другой турнир, который и станет финалом – «Спартакиада сильнейших».

Отбор на «Спартакиаду сильнейших» будет проходить на этапах Гран-при, и по результатам этапов лучшие спортсмены будут соревноваться в финале Спартакиады», – сказал исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России.

Шесть этапов Гран-при России запланированы на октябрь и ноябрь, «Спартакиада сильнейших» пройдет с 15 по 18 февраля в Магнитогорске.

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2023/24: Гран-при стартует в октябре, чемпионат России – в декабре