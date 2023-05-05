Антон Сихарулидзе: «Приятно, что наше фигурное катание вызывает интерес в Монголии. Собираемся и дальше углублять взаимодействие»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР ледовые шоу Фигурное катание

Антон Сихарулидзе заявил, что ФФКР планирует углублять взаимодействие с Монголией.

«Приятно, что наше фигурное катание вызывает интерес в Монголии. С нетерпением ждем завтрашний день, чтобы ребята показали свои программы.

Впервые произошел такой контакт с монгольской стороной. Мы собираемся и дальше углублять наше взаимодействие. Спасибо за теплый прием», – сказал и. о. главы ФФКР.

Наши фигуристы махнули в Монголию: впереди два шоу и афтепати, в деле даже новый босс Сихарулидзе

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzz-j
Интерес в Монголии вызвала только ОЧ Загитова, а федра залезла в это и посадила на хвост Алине весь свой неликвид, в тч допинговый))) до встречи Алины с послом Монголии в рф никакого интереса к фк рф у Монголии не было, от слова совсем))
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бедоносец
Там вообще живут замечательные люди, Олег Монгол чего только стоит.💪
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джефф Лебовски
Антон Тариэльевич, с Монголией и так понятно.
А что по Борщёву? Как прошло заседание Комиссии по этике? Уже объявили благодарность Евгению Викторовичу за рыцарское отношение к дамам? 😅
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Чунаева
Ответ zzz-j
Интерес в Монголии вызвала только ОЧ Загитова, а федра залезла в это и посадила на хвост Алине весь свой неликвид, в тч допинговый))) до встречи Алины с послом Монголии в рф никакого интереса к фк рф у Монголии не было, от слова совсем))
Интересно, а почему Алины нет в составе команды в Монголии? Хотя, для Алины отпуск сейчас важнее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий