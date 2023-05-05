Антон Сихарулидзе: «Приятно, что наше фигурное катание вызывает интерес в Монголии. Собираемся и дальше углублять взаимодействие»

Антон Сихарулидзе заявил, что ФФКР планирует углублять взаимодействие с Монголией.

«Приятно, что наше фигурное катание вызывает интерес в Монголии. С нетерпением ждем завтрашний день, чтобы ребята показали свои программы.

Впервые произошел такой контакт с монгольской стороной. Мы собираемся и дальше углублять наше взаимодействие. Спасибо за теплый прием», – сказал и. о. главы ФФКР.

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